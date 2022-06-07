HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kokusu günden güne daha da dayanılmaz oluyorsa dikkat! Gaz çıkardıktan sonra...

Kokusu günden güne daha da dayanılmaz oluyorsa dikkat! Gaz çıkardıktan sonra...

07.06.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaz çıkarma, insan vücudunun rutin bir eylemidir. Halk arasında osuruk olarak bilinen gaz çıkarma hem sesi hem de kokusuyla sinir bozucu olabilir. Ancak kokusunda olağandışı değişiklikler yaşanmaya başladıysa sindirim sisteminizde ciddi bir sorun olabilir. Çıkan gaz kokusunu koklamak her ne kadar dayanılmaz olsa da sağlığınız için arada bir koklayarak kendinizi kontrol edebilirsiniz.

Kokusu günden güne daha da dayanılmaz oluyorsa dikkat! Gaz çıkardıktan sonra...

Bazı insanlar gaz çıkardığı zaman yayılan kokunun gayet normal olduğuna inanabilir. Ancak, ne yazık ki durum öyle değil. Halk arasında osuruk olarak adlandırılan gaz çıkarma doğası gereği kötü kokar. Ancak kokunun şiddeti ne yediğimize bağlı olarak değişebilir. Brokoli, karnabahar ve kuru fasulye gibi yiyecekler, kötü kokulu gaz üretmeleriyle ünlüdür.

iStock-1133446989

Ancak bazen gaz çıkarma sonrasında öyle kokular gelmeye başlar ki, nefes bile alınamaz hale gelebilir. İşte bu kötü kokular sindirim sisteminde bir sorun olduğunun işareti olabilir...

ÇÖLYAK HASTALIĞI

Çölyak hastaları buğday, arpa ve çavdarda bulunan ve insan vücudunun sindiremediği bir protein olan glüteni tolere edemezler. Bu duruma sahip olduğunuzda, vücudunuz glüteni bir zehir olarak ele alır ve bağışıklık tepkisini tetikler. Sonuç olarak, bağırsaktaki bu bozukluk besinleri sindirmeyi zorlaştırır. Bu süreç aşırı gaz ve şişkinliğin yanı sıra ishale neden olabilir.

iStock-1308426686

LAKTOZ İNTOLERANSI

Laktoz intoleransı, vücudunuzun süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünlerini sindirmekte zorlandığı anlamına gelir. Bu ürünlerdeki laktoz şekeri, sindirilmeden bağırsaklarınızdan kolonunuza doğru yol alır. Laktoz, midenizde parçalanmak yerine, bağırsaklarınızdaki bakteriler tarafından parçalanır, bu da kötü bir kokuya neden olur ve ayrıca ishale neden olabilir.

iStock-1143521331

GİARDİYAZ

Giardiyaz, sindirim sisteminizdeki giardia parazitlerinin bir enfeksiyonunun sonucudur. Antibiyotik kullanarak tedavi edilmesi gerekebilir. Semptomları ishalden kusmaya ve mide ağrılarına kadar değişir ve ayrıca gaz ve şiddetli şişkinlik içerebilir.

iStock-1316109227

GASTROPAREZİ

Gastroparezi, bağırsaklarınızın etrafındaki kaslar zayıfladığında veya felç olduğunda ortaya çıkar ve bu da yiyeceklerin sindirim sisteminizde çok uzun süre kalmasına neden olur. Vücudunuzdan zamanında atılmayan yiyecekler aşırı fermente olabilir ve bir enfeksiyona neden olarak şişkinliğin artmasına ve osuruklarınızın inanılmaz derecede kötü kokmasına neden olabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki kemikler paramparça oldu! Son hali inanılmazYüzündeki kemikler paramparça oldu! Son hali inanılmaz
Erdoğan'dan faiz-enflasyon mesajı! Erdoğan'dan faiz-enflasyon mesajı!
İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! Erdoğan duyurdu...

0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! Erdoğan duyurdu...

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

Eller tetikte, Türkiye'den gelecek emri bekliyorlar

Eller tetikte, Türkiye'den gelecek emri bekliyorlar

Sultanahmet Meydanı'nda Rus turiste ahlaksız teklif!

Sultanahmet Meydanı'nda Rus turiste ahlaksız teklif!

Bakan Özer'den flaş 'öğretmen ataması' açıklaması!

Bakan Özer'den flaş 'öğretmen ataması' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Yüzündeki kemikler paramparça oldu! Son hali inanılmaz

Yüzündeki kemikler paramparça oldu! Son hali inanılmaz

Empati, sempati, biraz heyecan... Günlük burç yorumları

Empati, sempati, biraz heyecan... Günlük burç yorumları

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına aldırmadılar

Aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına aldırmadılar

'Ölüm meleği meydan okuması' canından etti!

'Ölüm meleği meydan okuması' canından etti!

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.