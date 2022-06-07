Kokusu günden güne daha da dayanılmaz oluyorsa dikkat! Gaz çıkardıktan sonra...

Bazı insanlar gaz çıkardığı zaman yayılan kokunun gayet normal olduğuna inanabilir. Ancak, ne yazık ki durum öyle değil. Halk arasında osuruk olarak adlandırılan gaz çıkarma doğası gereği kötü kokar. Ancak kokunun şiddeti ne yediğimize bağlı olarak değişebilir. Brokoli, karnabahar ve kuru fasulye gibi yiyecekler, kötü kokulu gaz üretmeleriyle ünlüdür.

Ancak bazen gaz çıkarma sonrasında öyle kokular gelmeye başlar ki, nefes bile alınamaz hale gelebilir. İşte bu kötü kokular sindirim sisteminde bir sorun olduğunun işareti olabilir...

ÇÖLYAK HASTALIĞI

Çölyak hastaları buğday, arpa ve çavdarda bulunan ve insan vücudunun sindiremediği bir protein olan glüteni tolere edemezler. Bu duruma sahip olduğunuzda, vücudunuz glüteni bir zehir olarak ele alır ve bağışıklık tepkisini tetikler. Sonuç olarak, bağırsaktaki bu bozukluk besinleri sindirmeyi zorlaştırır. Bu süreç aşırı gaz ve şişkinliğin yanı sıra ishale neden olabilir.

LAKTOZ İNTOLERANSI

Laktoz intoleransı, vücudunuzun süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünlerini sindirmekte zorlandığı anlamına gelir. Bu ürünlerdeki laktoz şekeri, sindirilmeden bağırsaklarınızdan kolonunuza doğru yol alır. Laktoz, midenizde parçalanmak yerine, bağırsaklarınızdaki bakteriler tarafından parçalanır, bu da kötü bir kokuya neden olur ve ayrıca ishale neden olabilir.

GİARDİYAZ

Giardiyaz, sindirim sisteminizdeki giardia parazitlerinin bir enfeksiyonunun sonucudur. Antibiyotik kullanarak tedavi edilmesi gerekebilir. Semptomları ishalden kusmaya ve mide ağrılarına kadar değişir ve ayrıca gaz ve şiddetli şişkinlik içerebilir.

GASTROPAREZİ

Gastroparezi, bağırsaklarınızın etrafındaki kaslar zayıfladığında veya felç olduğunda ortaya çıkar ve bu da yiyeceklerin sindirim sisteminizde çok uzun süre kalmasına neden olur. Vücudunuzdan zamanında atılmayan yiyecekler aşırı fermente olabilir ve bir enfeksiyona neden olarak şişkinliğin artmasına ve osuruklarınızın inanılmaz derecede kötü kokmasına neden olabilir.



