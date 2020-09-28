HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kokusu mahalleyi sardı herkes polisi aradı

Kokusu mahalleyi sardı herkes polisi aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 17:22 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesinde birkaç gündür haber alamadıkları Muhsin Gündüz’ün (65), evinden kötü kokulan geldiğini fark eden komşuları durumu polise bildirdi.İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çevredeki ağır koku nedeniyle Gündüz’ün yaşadığı eve çilingir yardımıyla girdi.

Kahramanmaraş’ta yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesinde birkaç gündür haber alamadıkları Muhsin Gündüz’ün (65), evinden kötü kokulan geldiğini fark eden komşuları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çevredeki ağır koku nedeniyle Gündüz’ün yaşadığı eve çilingir yardımıyla girdi. Gündüz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Gündüz’ün 3 gün önce hayatını kaybettiği, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor
Sözleri tepki çekmişti! Haluk Kırcı hakkında flaş kararSözleri tepki çekmişti! Haluk Kırcı hakkında flaş karar
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku!
Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku!
Azerbaycan tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti!
Azerbaycan tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti!
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
Haluk Kırcı hakkında "suçu ve suçluyu övme" soruşturmasına takipsizlik
Sözleri tepki çekmişti! Haluk Kırcı hakkında flaş karar
Abdullah Gül'den Ermenistan-Azerbaycan açıklaması
Abdullah Gül'den Ermenistan-Azerbaycan açıklaması
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Mesaiye geç kalan, işi savsaklayan işçi tazminatsız işten çıkarılabilecek!
İşe geç kalan yandı! İşte yeni karar
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist teslim oldu
MSB duyurdu: Teslim oldular
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.