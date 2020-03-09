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Kokusu mest ediyor: Havuçlu tarçınlı kek tarifi

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Issız Adam filmiyle hayatımıza giren havuçlu tarçınlı kek, en duygusal tatlılardan biri oldu. Yalnızların keki olarak da bilinen havuçlu tarçınlı kek ile evi misler gibi kokutacaksınız. Önce kokusu sonra da lezzetiyle mest eden havuçlu tarçınlı kek tarifini detaylarıyla ele alıyoruz, buyursunlar...

Kokusu mest ediyor: Havuçlu tarçınlı kek tarifi

Çay saatlerini taçlandırmak isteyenler için bugün havuçlu tarçınlı kek tarifi vereceğiz. Issız Adam’ın meşhur ettiği havuçlu keki sadece aşkı arayan yalnızlara değil, tüm tatlı severlere armağan etmek istiyoruz. Tarçınla havucun birleşimi sonucunda ortaya lezzetli bir tatlı çıkmıyor sevgili okur. Bu kek önce kokusuyla sizi etkiliyor, ardından gözlerde kocaman kalpler çıkmasına yardımcı oluyor. Anlata anlata bitiremeyeceğimiz havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır kısmına geçelim şimdi de.

HAVUÇLU TARÇINLI KEK TARİFİ

Havuçlu tarçınlı kek tarifinin birden farklı çeşidi bulunuyor. Kimileri keki havuçlu cevizli olarak hazırlıyor kimileri de kremalı havuçlu olacak şekilde. İlk olarak klasik tarifin detaylarından bahsedeceğiz. Havuçlu tarçınlı kekin ardından alternatif tarifi de adım adım anlatacağız.

MALZEMELER:

2 adet orta boy havuç
Bir su bardağı toz şeker
3 adet yumurta
3 su bardağı un
Bir su bardağı yoğurt
Bir yemek kaşığı toz tarçın
Bir paket vanilya
Bir çay bardağı sıvı yağ

Süslemek için:
Turuncu ve yeşil renkli şeker hamuru

HAVUÇLU TARÇINLI KEK YAPILIŞI:

İlk olarak havucu soyun. Ardından rendenin en ince tarafıyla rendeleyin.
Derin bir kabın içinde şekeri ve yumurtaları şeker eriyinceye kadar çırpın. Kullanacağınız yumurtaların oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.
Şeker tamamen eridikten sonra içine unu, sıvı yağı, vanilyayı, kabartma tozunu ve yoğurdu ekleyip homojen bir kıvam alana kadar çırpın.
Kek harcı tamamen kıvam alınca içine rendelediğiniz havucu ve tarçını ekleyerek malzemeleri tekrar karıştırın.
Karışımı kek kalıbına aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirin.
Kekin tamamen piştiğine emin olmak için fırından almadan önce içine bir adet kürdan batırın. Kürdanı çektiğinizde kuru çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir.
Fırından çıkardığınız keki oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Eğer süslemek istiyorsanız bunun için şeker hamuru kullanabilirsiniz. Turuncu şeker hamurundan fındık büyüklüğünde parçalar koparın. Şeker hamuruna havuç şeklini verin. Yeşil şeker hamurundan da pirinç büyüklüğünde parçalar koparın ve havucun yaprak kısımlarını yapın.
Hazırladığınız havuçları kek dilimlerinin üzerine yerleştirerek servis yapabilirsiniz. Yeşil yaprakları havucun baş kısmına şekerli su ile birleştirebilirsiniz.

HAVUÇLU CEVİZLİ KEK TARİFİ

MALZEMELER:

2,5 su bardağı un
Bir çay bardağı sıvı yağ
3 adet yumurta
Bir su bardağı süt
2 adet ortay boy havuç
Bir paket vanilya
Bir paket kabartma tozu
Bir su bardağı ince çekilmiş ceviz

YAPILIŞI:

İlk olarak havuçları yıkayın ve soyun. Sonrasında rendenin en küçük ve ince kısmıyla rendeleyin. Havuçları rendeledikten sonra avucunuzun içinde suyunu sıkın.
Derin bir kabın içinde yumurta v şekeri, şeker eriyene kadar mikser yardımıyla çırpın.
Şeker tamamen eridikten sonra içine sıvı yağı ve sütü ilave edip çırpmaya devam edin.
Ardından kabın içine sırasıyla unu, kabartma tozunu ve vanilyayı da dahil edin.
Malzemeleri mikser yardımıyla çırpın. Son aşamada ceviz ve rendelenmiş havucu da ilave edip kaşık yardımıyla malzemeleri harmanlayın.
Harcı kek kalıbına dökmeden önce kalıbı sıvı yağ ile yağlayın. Ancak kullanacağınız sıvı yağ miktarını abartmamalısınız.
Harcı kalıba döktükten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30- 35 dakika pişirin.
Kekin piştiğini anlamak için içine bir adet kürdan batırarak test edebilirsiniz. Kürdan kekin içinden kuru bir şekilde çıkıyorsa, kek pişmiş demektir.

HAVUÇLU TARÇINLI KEK PÜF NOKTALARI

İlk olarak kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.
İkinci önemli nokta ise şekerin yumurta içerisinde tamamen erimesi. Bu aşamada mikser kullanmaya özen gösterin.
Kullanacağınız kuru malzemeleri eleyerek karışıma dahil ederseniz kekin daha çok kabarmasını sağlayabilirsiniz.
Kek pişince direkt fırından çıkarmak yerine fırının içinde yavaş yavaş ılımasını bekleyin.

KREMALI HAVUÇLU KEK TARİFİ

MALZEMELER:

Bir su bardağı şeker
2 adet yumurta
2 su bardağı un
Bir çay bardağı sıvı yağ
2 adet orta boy havuç
Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi
Bir çorba kaşığı tarçın

Kreması için:
2 yemek kaşığı un
3 su bardağı süt
4 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı nişasta
Bir paket vanilya
Bir yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI:

İlk olarak havuçları yıkayın ve soyun. Sonrasında rendenin en küçük tarafıyla havuçları rendeleyin.
Derin bir kabın içine yumurtaları kırın. İçine şekeri ilave edip köpürene kadar çırpın.
Sonrasında kaba sıvı yağı ilave edin. Bir tur karıştırdıktan sonra üzerine rendelediğiniz havuçları ve tarçını da ekleyin. Kabın içindeki tüm malzemeleri tahta kaşık yardımıyla karıştırın.
Unu kaba eleyerek kabartma tozu ve vanilyayla birlikte malzemelerle karıştırın.
Son olarak ceviz içini de kek harcına dahil edin.
Harcı hafifçe karıştırarak kek kalıbına alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.
Sıra geldi kremayı hazırlamaya... Bunun için geniş bir tencereye sütü, şekeri, unu ve nişastayı koyup çırpıcı tel yardımıyla orta ateşte pişene kadar devamlı karıştırın. Krema koyulaşınca içine tereyağı ve vanilyayı da ekleyin.
Yaklaşık 2, 3 dakika kaynattıktan son ocaktan alın. Kremayı ılıması için bir süre bekletin.
Keki soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp servis tabağına alın.
Keki ters çevirin ve üzerine hazırladığınız kremayı eşit miktarda dağıtın.
Son olarak kremanın üzerine Hindistan cevizi serpebilirsiniz. Hazır olan keki yaklaşık 4, 5 saat kadar buzdolabında bekletin. Sonrasında dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun...

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