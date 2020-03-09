Kokusu mest ediyor: Havuçlu tarçınlı kek tarifi

Çay saatlerini taçlandırmak isteyenler için bugün havuçlu tarçınlı kek tarifi vereceğiz. Issız Adam’ın meşhur ettiği havuçlu keki sadece aşkı arayan yalnızlara değil, tüm tatlı severlere armağan etmek istiyoruz. Tarçınla havucun birleşimi sonucunda ortaya lezzetli bir tatlı çıkmıyor sevgili okur. Bu kek önce kokusuyla sizi etkiliyor, ardından gözlerde kocaman kalpler çıkmasına yardımcı oluyor. Anlata anlata bitiremeyeceğimiz havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır kısmına geçelim şimdi de.

HAVUÇLU TARÇINLI KEK TARİFİ

Havuçlu tarçınlı kek tarifinin birden farklı çeşidi bulunuyor. Kimileri keki havuçlu cevizli olarak hazırlıyor kimileri de kremalı havuçlu olacak şekilde. İlk olarak klasik tarifin detaylarından bahsedeceğiz. Havuçlu tarçınlı kekin ardından alternatif tarifi de adım adım anlatacağız.

MALZEMELER:

2 adet orta boy havuç

Bir su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

3 su bardağı un

Bir su bardağı yoğurt

Bir yemek kaşığı toz tarçın

Bir paket vanilya

Bir çay bardağı sıvı yağ

Süslemek için:

Turuncu ve yeşil renkli şeker hamuru

HAVUÇLU TARÇINLI KEK YAPILIŞI:

İlk olarak havucu soyun. Ardından rendenin en ince tarafıyla rendeleyin.

Derin bir kabın içinde şekeri ve yumurtaları şeker eriyinceye kadar çırpın. Kullanacağınız yumurtaların oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

Şeker tamamen eridikten sonra içine unu, sıvı yağı, vanilyayı, kabartma tozunu ve yoğurdu ekleyip homojen bir kıvam alana kadar çırpın.

Kek harcı tamamen kıvam alınca içine rendelediğiniz havucu ve tarçını ekleyerek malzemeleri tekrar karıştırın.

Karışımı kek kalıbına aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirin.

Kekin tamamen piştiğine emin olmak için fırından almadan önce içine bir adet kürdan batırın. Kürdanı çektiğinizde kuru çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir.

Fırından çıkardığınız keki oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Eğer süslemek istiyorsanız bunun için şeker hamuru kullanabilirsiniz. Turuncu şeker hamurundan fındık büyüklüğünde parçalar koparın. Şeker hamuruna havuç şeklini verin. Yeşil şeker hamurundan da pirinç büyüklüğünde parçalar koparın ve havucun yaprak kısımlarını yapın.

Hazırladığınız havuçları kek dilimlerinin üzerine yerleştirerek servis yapabilirsiniz. Yeşil yaprakları havucun baş kısmına şekerli su ile birleştirebilirsiniz.