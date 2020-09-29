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Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar! 10 gün boyunca aç karnına tüketildiğinde...

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2020 10:53 | Son Güncelleme

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde doğal olarak çıkan ve bölge halkı tarafından böbrek taşını düşürdüğüne inanılan Kokmuş isimli suyu kötü kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar.

Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar! 10 gün boyunca aç karnına tüketildiğinde...

Sivas’ın Altınyayla ilçesi, Deliiyas Beldesi Yeşilyurt Mahallesine yakın bir bölgede yeraltından çıkan Kokmuş isimli suyun ünü il sınırlarını aştı. Bölge halkı tarafından böbrek taşını düşürdüğüne inanılan suyu tüketmek isteyen vatandaşlar, kilometrelerce öteden bölge halkından su istiyor. Bölge halkı, kokmuş suyun 10 gün boyunca aç karınla tüketildiğinde böbrek taşını düşürdüğüne inanıyor.

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Deliilyas Belediye Başkanı Mehmet Tek, çeşmeden akan suyun 10 gün aç karınla tüketildiğinde böbrek taşını düşürdüğünü belirterek, “Kokulu çeşmenin bir özelliği var. Burada böbrek hastaları, şehir dışından ve Sivas’ın farklı köylerinden gelerek böbrek taşına iyi geldiği için bu çeşmeden aç karınla su içiyorlar. Bu suyu 10 gün aç karınla tükettikleri zaman böbrek taşını hiç ameliyat olmadan ağrısız ve sızısız düşürebiliyorlar. Bölge halkı tarafından uzun yıllardır bilinen bir yer olmasına rağmen maalesef tanıtım çok iyi yapılmamış. Turizm ve sağlık açısından bölgemize kazandırılması için devlet büyüklerimizden çalışma bekliyoruz “ dedi.

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Deliiyas Beldesi Yeşilyurt Mahallesi muhtarı Ali Deniz, suyun etkisine bizzat şahit olduğunu belirterek, “Buranın eski hali bataklıktı, Yazıcık köyü halkı burayı bu şekilde yaptırdı. Bizzat şahidim, Boğazdere köyünden bir arkadaşa ameliyat demişlerdi, geldi buraya ve taşı düşürdü. Çevre illerden ismini duyanlar, buraya geliyorlar. Buraya gelenlerin su içtikten sonra şifa bulduklarına eminim. Rahatsızlığı olanları buraya davet ediyorum “ dedi.

Yazıcık köyü muhtarı Burhan Duman, il dışından vatandaşların kendisini arayarak su istediğini belirterek, “ Şuan bölgede kokmuş su olarak bilinen şifalı suyun başındayız. Köyümüze 1 kilometre uzaklıkta. Böbrek taşını düşürmek için birer bir. Çok güzel çayı oluyor. İl dışından Ankara, İstanbul gibi çeşitli illerden arayıp, su isteyenler var. Hatta birkaç kişiye de gönderdim. Benden önceki muhtarlar suyun tahlilini yaptırmışlardı. Cilt, böbrek taşı hastalığı gibi 8 hastalığa şifası olduğunu söylemişlerdi. Böbrek taşı için bu suyun çok faydasını görenler var” şeklinde konuştu.

(İHA)

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