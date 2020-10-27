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Kokuyu alıp şikayet ettiler: Tuzla’da yaklaşık bir ton çürümüş balık yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2020 11:41 | Son Güncelleme

Tuzla İçmeler Mahallesi’nde Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan baskın ile, satılmak için depolanan ancak unutularak çürümeye terk edilen yaklaşık bir ton ağırlığında çürümüş balık ele geçirildi.

Kokuyu alıp şikayet ettiler: Tuzla’da yaklaşık bir ton çürümüş balık yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 22 Ekim Perşembe günü Tuzla’da İçmeler Mahallesi Karanfil Sokak’ta oturan vatandaşlar bir depodan gelen ağır koku nedeniyle Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri’ne şikâyette bulundu. Gelen şikayetler üzerine Zabıta Ekipleri, koku gelen depoya geldi. Deponun kapısının kilitli olması nedeniyle olay yerine polis ekipleri de çağrılarak incelemelerde bulunuldu. Yapılan incelemeler sonucunda satılmak için depolanan ancak unutularak çürümeye terk edilen yaklaşık bir ton ağırlığında çürümüş balık yakalandı. Olay ile ilgili tutanak tutulurken, çürümüş balıklar ise imha edildi. Yaşanan olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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