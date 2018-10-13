Kol kırığı diye gitti, hayatı karardı! Yaşam savaşı veriyor

Kendisine basit bir ameliyat olduğunu ve bir saat içinde işlemin tamamlanacağı söylenen eşi Halis Urban, ameliyathanenin kapısında beklemeye başladı.

Yeni Asır'dan Hüseyin Kılıç'ın haberine göre; Görüş aldığı doktorlar omuzunda parçalı kırık bulunduğunu ve bu süreçte ameliyat olması gerektiğini söyledi.

Antalya'nın ilçesi Alanya'da 12 Eylül günü geçirdiği trafik kazasında arka koltukta otururken başka bir aracın çarpması sonucu sağ kolu kırılan diş doktoru Gamze Uğurlu Urhan, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kol kırılması teşhisiyle omzu alçıya alınan doktor Urhan, 15 gün sonra kontrole gelmesi söylenerek evine gönderildi. Fakat iki günün ardından Gamze Uğurlu Urhan, bir terslik olduğunu düşünerek eşi Halis Urhan ile beraber röntgenini alarak başka doktorlardan görüş aldı.

Fakat ameliyatı yapan doktorlar, atardamara hasar verdi, basit diye nitelendirilen operasyon tehlikeli bir hal aldı. Bunun üzerine kalp ve damar cerrahı iki doktor daha ameliyata dahil edildi. 5 saat süren müdahaleye rağmen üç doktor da hasarlı damarı düzeltemedi. Acil olarak anjiyo yapılması gereken Urhan, "Bu hastanede damar için anjiyo donanımı yok" denilerek Alanya Başkent Hastanesi'ne sevk edildi.

Başkent Hastanesi'nde doktorlar tarafından anjio yapılan Urhan'ın akış olmadığı saptanan kol bölgesine acil olarak damar nakli için müdahale edildi.

ENFEKSİYON KAPTI, DAMAR TIKANDI

Fakat 7 saat süren ameliyat başarısız geçti. 16 Eylül sabahı tekrar ameliyata alınan Gamze Urhan, kolunda oluşan kas yırtılmaları ve aşırı ödem yüzünden başarısız geçen bir tedavi süreci yaşadı ve 27 Eylül günü bu kez Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Gamze Uğurlu Urhan, Alanya'da kolunun enfeksiyon kaptığını ve atar damarın tekrar tıkandığını büyük bir acıyla öğrendi.

SAĞ KOLU KESİLDİ

Basit bir kol kırığı, buna konulan yanlış teşhis ve başarısız müdahaleler sonrası bir çocuk annesi kadın duydukları karşısında yıkıldı. Diş doktoru Urhan'ın kangren olan sağ kolu kesildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Bu olayların ardından beyin kanaması geçiren diş doktoru Gamze Uğurlu Urhan, yoğun bakıma alındı.

