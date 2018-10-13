HABER

Kol kırığı diye gitti, hayatı karardı! Yaşam savaşı veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 08:29 | Son Güncelleme

Diş doktoru Gamze Uğurlu Urhan'ın basit bir kol kırığı diye gittiği hastanede hayatı karardı. Antalya'nın Alanya ilçesinde gittiği hastanede yanlış teşhis ve ameliyatlarla önce kolunu kaybetti, sonra beyin kanaması geçirdi. Talihsiz kadın doktor, şimdi yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Kol kırığı diye gitti, hayatı karardı! Yaşam savaşı veriyor

Antalya'nın ilçesi Alanya'da 12 Eylül günü geçirdiği trafik kazasında arka koltukta otururken başka bir aracın çarpması sonucu sağ kolu kırılan diş doktoru Gamze Uğurlu Urhan, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kol kırılması teşhisiyle omzu alçıya alınan doktor Urhan, 15 gün sonra kontrole gelmesi söylenerek evine gönderildi. Fakat iki günün ardından Gamze Uğurlu Urhan, bir terslik olduğunu düşünerek eşi Halis Urhan ile beraber röntgenini alarak başka doktorlardan görüş aldı.

ACI GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Yeni Asır'dan Hüseyin Kılıç'ın haberine göre; Görüş aldığı doktorlar omuzunda parçalı kırık bulunduğunu ve bu süreçte ameliyat olması gerektiğini söyledi.

Zaman geçirmemeleri gerektiği belirtilen Urhan çiftti, kendilerine ilk müdahalenin yapıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tekrar başvurdu. Yeniden röntgeni çekilen Urhan, 15 Eylül'de ameliyata alındı.

ATARDAMARDA HASAR

Kendisine basit bir ameliyat olduğunu ve bir saat içinde işlemin tamamlanacağı söylenen eşi Halis Urban, ameliyathanenin kapısında beklemeye başladı.

Fakat ameliyatı yapan doktorlar, atardamara hasar verdi, basit diye nitelendirilen operasyon tehlikeli bir hal aldı. Bunun üzerine kalp ve damar cerrahı iki doktor daha ameliyata dahil edildi. 5 saat süren müdahaleye rağmen üç doktor da hasarlı damarı düzeltemedi. Acil olarak anjiyo yapılması gereken Urhan, "Bu hastanede damar için anjiyo donanımı yok" denilerek Alanya Başkent Hastanesi'ne sevk edildi.

Başkent Hastanesi'nde doktorlar tarafından anjio yapılan Urhan'ın akış olmadığı saptanan kol bölgesine acil olarak damar nakli için müdahale edildi.

ENFEKSİYON KAPTI, DAMAR TIKANDI

Fakat 7 saat süren ameliyat başarısız geçti. 16 Eylül sabahı tekrar ameliyata alınan Gamze Urhan, kolunda oluşan kas yırtılmaları ve aşırı ödem yüzünden başarısız geçen bir tedavi süreci yaşadı ve 27 Eylül günü bu kez Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Gamze Uğurlu Urhan, Alanya'da kolunun enfeksiyon kaptığını ve atar damarın tekrar tıkandığını büyük bir acıyla öğrendi.

SAĞ KOLU KESİLDİ

Basit bir kol kırığı, buna konulan yanlış teşhis ve başarısız müdahaleler sonrası bir çocuk annesi kadın duydukları karşısında yıkıldı. Diş doktoru Urhan'ın kangren olan sağ kolu kesildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Bu olayların ardından beyin kanaması geçiren diş doktoru Gamze Uğurlu Urhan, yoğun bakıma alındı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadıBelirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı
Terörist sayısı 750'ye düştü!Terörist sayısı 750'ye düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gamze uğurlu urhan Antalya kol kırığı

En Çok Okunan Haberler

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

ABD PYD için kolları sıvadı! Skandal Suriye hamlesi!

ABD PYD için kolları sıvadı! Skandal Suriye hamlesi!

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

İlginizi Çekebilir

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

TSK duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Terörist sayısı 750'ye düştü!

Terörist sayısı 750'ye düştü!

Kütahya'dan son dakika haberi! Yolcu otobüsü kaza yaptı: İki ölü

Kütahya'dan son dakika haberi! Yolcu otobüsü kaza yaptı: İki ölü

Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Rahip Brunson çıkışı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Rahip Brunson çıkışı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.