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Kol naklinden 29 gün sonra "Canım acıyor" dedi

27.07.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dinamit patlaması nedeniyle 9 yaşındayken kollarını kaybeden Yavuz Ayılmazdır, 29 gün önce gerçekleştirilen başarılı kol nakli ile 25 yıl sonra hayaline kavuştu. İyileşme süreci devam eden Ayılmazdır, ameliyattan 29 gün sonra parmaklarını oynatınca ilk kez "Canım acıyor" dedi.

Kol naklinden 29 gün sonra "Canım acıyor" dedi

Antalya'da geçirdiği beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılan, evli ve bir çocuk babası polis memuru Sami Şahin'in beyin ölümü gerçekleşince ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Sami Şahin'in kolları, 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu ellerini bilek hizasından kaybeden Yavuz Ayılmazdır'a, 29 Haziran'da, 14 saat süren operasyonla nakledildi.

"'CANIM ACIYOR' DEDİ"

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakillisi Yavuz Ayılmazdır'ın babası İbrahim Ayılmazdır, oğlunun durumunun çok iyi olduğunu söyleyerek, "Allah'ın izniyle daha da iyi olacak. Tüm doktorlara ve hemşirelere teşekkür ediyorum. Yavuz'a çok iyi bakıyorlar. Ellerinin durumu da çok iyi, dün parmaklarını oynattılar. Doktorlar durumun çok iyi olduğunu söyledi. Parmaklarında his var, muayene sırasında parmaklarını oynatan doktorlarına 'Canım acıyor' dedi. Bugün 29'uncu gün" diye konuştu.

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DHA

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antalya
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