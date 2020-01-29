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Kol uyuşması neden olur? Eğer omzunuza vuruyorsa...

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2020 13:27 | Son Güncelleme

Kol uyuşması nedenleri sadece yanlış pozisyonda oturmak ya da uyumanın kan akışını kısıtlaması veya bir sinire aşırı basınç uygulamadan kaynaklanabilir. Ancak altında başka sebepler de yatıyor olabilir. Kol uyuşması hafif ya da şiddetli olarak kendini gösterir. Şiddetine göre altında aranan nedenler de değişebilmektedir. Mesela geçmeyen kol ağrısı ya da açıklanamayan kol uyuşması sinir hasarı, fıtıklaşmış disk, kardiyovasküler hastalık gibi altta yatan bir sağlık sorununu da işaret edebilir.

Kol uyuşması neden olur? Eğer omzunuza vuruyorsa...

Kol uyuşması nedenleri arasında felç ve kalp krizi gibi ciddi sorunlar da yatıyıro olabilir. Kol uyuşmasının olası 8 nedenini anlatan Çevre Hastanesi doktorlarından Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Akbaşak, kol uyuşması nedenleri altında yatan olası hastalıkları ve tedavileri hakkında bilgi verdi.

KOL UYUŞMASI NEDENLERİ

1. DOLAŞIM YETERSİZLİĞİ

Kol uyuşması nedenlerinden biri dolaşım yetersizliğidir. Dolaşım yetersizliğinin kollarda, ellerde, bacaklarda ve ayaklarda uyuşmaya ve karıncalanmaya neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Aytaç Akbaşak, soğuk eller ve ayakların, aşırı soluk veya mavi renkli cildin, bacaklarda, ayak bileklerinde ve ayaklarda şişmenin, yorgunluğun, eklem veya kas ağrısının dolaşım yetersizliğinin belirtisi olabileceğini söyledi. Akbaşak; “Kan pıhtıları, bir kan damarı içinde kısmi veya tam tıkanmalara neden olabilir. Diyabet dolaşım sistemini etkileyebilir, çünkü yüksek kan şekeri seviyeleri plak oluşumuna ve kan damarı hasarına yol açabilir. Kötü dolaşım tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Sıkıştırma sargılarının giyilmesi, uzuvlarda şişmeyi azaltmaya yardımcı olabilir. Egzersiz yapmak, dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olabilir” dedi ve kol uyuşmasının olası diğer nedenlerini sıraladı:

2. PERİFERİK NÖROPATİ

Kol uyuşmasının nedenleri arasında periferik damar rahatsızlığı da yer alır. Periferik damar rahatsızlığı kalp ve beyin dışındaki tüm kan damarlarının hastalıklarını ifade eder. Kollarda, ellerde, bacaklarda veya ayaklarda uyuşma veya karıncalanma, dokunma ve sıcaklık değişimlerine karşı artan hassasiyet, kas güçsüzlüğü, kontrol edilemeyen kas seğirmesi, kas kaybı, aşırı terlemek, sıcak veya soğuk hissetmek, diyabet, bağışıklık sistemi hastalıkları, kırık veya çıkık kemiklere neden olan yaralanmalar, hormonal dengesizlikler, böbrek veya karaciğer hastalığı, B-12 vitamini eksikliğini gibi belirtileri olabilir.

3. TORASİK ÇIKIŞ SENDROMU

Kol uyuşması torasik çıkış sendromundan (TOS) kaynaklanıyorsa hastanın köprücük kemiği ile ilk kaburga arasında geçen sinirleri ve kan damarlarını sıkıştıran bir durum yaşadığı söylenebilir. TOS'u olan kişiler, bir elinde uyuşma veya karıncalanma ile boyun veya kolda güçsüzlük yaşayabilir. Göğüs ve sırt kaslarını güçlendiren fizik tedavi egzersizleri, bir kişinin duruşunu iyileştirmeye ve torasik çıkıştan geçen sinir ve kan damarları üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

4. SERVİKAL DAR KANAL

Kol uyuşması nedenlerinden biri de servikal dar kanaldır. Servikal dar kanal boyun bölgesinde meydana gelen, omurilik ve sinir dallarının geçtiği boşluğun daralmasıdır. Kanalın içi boş alanı daraldığında, omuriliği sıkıştırır. Bu sıkıştırma kollarda veya ayaklarda uyuşukluğa veya halsizliğe neden olabilir. Boyun ve sırt ağrısına da neden olabilir. Omurgadaki boyun veya sırt yaralanmaları ve tümörler de servikal spinal stenoza katkıda bulunur. Bu durumda; ilaç, sırt telleri, fizik tedavi ve cerrahi ile tedavi edilebilir.

5. FITIKLAŞMIŞ DİSK

Fıtıklaşmış disk de kol uyuşmasına neden olabilir. Fıtıklaşmış disk, diskin yumuşak çekirdeği dış kısmındaki bir çatlaktan geçtiğinde ortaya çıkar. Fıtıklaşmış bir disk çevredeki sinirlere baskı yapabilir, bu da kolda uyuşma veya ağrıya neden olabilir. Fıtıklaşmış diskler için tedavi seçenekleri arasında, fizik tedavi ve cerrahi uygulamalar sayılabilir.

6. HEMİPLEJİK HİJYEN

Hemiplejik migreni olan kişiler, vücudun bir tarafında geçici zayıflık veya felç yaşarlar. Bu belirti baş ağrısından önce veya yanında ortaya çıkabilir. İnsanlar yüzünde bacak, kol veya yanda uyuşma veya karıncalanma hissedebilir. Migren ayrıca başın bir veya iki tarafını etkileyebilecek yoğun, zonklayan baş ağrılarına neden olur. Hemiplejik migren semptomları hafif ila şiddetli arasında değişir. Hemiplejik migren atağı, karışıklık, hafıza kaybı, kişilik değişiklikleri, nöbetler ek semptomlara neden olabilir.

7. KALP KRİZİ

Bir kan pıhtısı veya plak oluşumu, kalbi besleyen bir veya daha fazla kan damarında kısmi veya tam bir tıkanma oluşturarak kalp krizine neden olabilir. Nadir durumlarda, damarı sıkan ve kalbe kan akışını kısıtlayan koroner arter spazmları olduğunda kalp krizi de meydana gelebilir. Yeterli oksijen almazsa, kalp kası hasar görebilir veya tamamen çalışmayı durdurabilir. Bir veya her iki kolda ağrı veya rahatsızlık, göğüste yoğun baskı, hazımsızlık veya mide ekşimesi gibi hissedilebilen üst midede ağrı, nefes darlığı, sırt, omuz, boyun veya çenede ağrı veya uyuşma, baş dönmesi veya bayılma, mide bulantısı ve kusma, terleme olabilir. Kesin tedavi türü, tıkanıklığın konumuna, kişinin genel sağlık durumuna ve kalp krizi başladığından bu yana geçen süreye bağlı olacaktır.

8. İNME

İnme, beynin bir kısmına kan akışını kısıtladığında veya tamamen engellediğinde ortaya çıkar. Genellikle bir kolda, bacakta veya yüzün yan tarafında uyuşmaya neden olur. Bir inmenin diğer belirtileri şunlardır: Ani, şiddetli bir baş ağrısı, görme değişiklikleri, karışıklık, konuşma zorluğu, baş dönmesi, koordinasyon kaybı olabilir. İnme, acil tıbbi tedavi gerektiren ciddi bir durumdur. Yüksek risk veya kardiyovasküler hastalık öyküsü olan kişiler, kollarında açıklanamayan uyuşma veya karıncalanma yaşarlarsa derhal tıbbi yardım almalıdır.


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