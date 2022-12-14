Kol ve koltuk altından gelen yoğun koku ele verdi! Hepsi midesinden çıktı

Yalova'da Fas uyruklu uyuşturucu kuryesi yakayı ele verdi. Üzerinden gelen yoğun koku üzerine hastanede yapılan röntgende adamın midesinden kapsüller halinde 339 gram reçine esrar ele geçirildi. Emniyetten yapılan açıklamada, il genelinde bu zaman kadar piyasa değeri açısından ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğu belirtildi.

KOL VE KOLTUK ALTINDAN GELEN KOKU ELE VERDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, 11 Aralık günü yaptıkları trafik uygulamasında, bir taksiyi şüphe üzerine durdurdu. Araçta yolcu olarak bulunan Fas uyruklu Zahr Zıani’nin tedirgin tavırlarından şüphelenen ekipler, kol ve koltuk altı bölgesinden gelen koku üzerine üst araması yaptı. Aramada, poşet içerisinde üzerinde kenevir yaprağı görseli olan kapsüller bulundu. 39 kapsül içerisindeki 339 gram maddenin reçine esrar olduğu belirlendi, Ziani gözaltına alındı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen şüphelinin, ülkesinden yutarak getirdiği uyuşturucu maddelerin bir kısmını doğal yollar ile çıkardığı ve poşete koyduğu saptandı.

3 GÜN GÖZLEM ALTINDA TUTULDU

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Yalova Devlet Hastanesi’ne götürülen şüphelinin tomografisinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda kapsül olduğu tespit edildi. 3 gün boyunca hastanede gözlem altına tutulan şüphelinin mide ve sindirim sisteminde bulunan 155 kapsül içerisinde bin 191 gram reçine esrarın da doğal yollardan çıkartması sağlandı.

PİYASA DEĞERİ AÇISINDAN BU ZAMANA KADAR ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU

Emniyetten yapılan açıklamada, ele geçirilen toplam 194 kapsül içerisinde bin 545 gram reçine esrarın, il genelinde bu zaman kadar piyasa değeri açısından ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğu belirtildi.

Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyete getirilen Zahr Zıani, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

