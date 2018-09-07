Kola şişesiyle bas kalitesini artıran hoparlör Sodapop

Mobil cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte çeşitliliği ve kullanım oranı giderek artan bluetooth hoparlörlere bir yenisi daha eklendi. Kickstarter üzerinden fon toplayan bu yeni ürünün adı Sodapop. Aslında ilk bakışta sıradan bir hoparlör gibi görünüyor. Ancak oldukça dikkat çekici bir özelliği var.

Sodapop isimli hoparlörü tıpkı benzer ürünler gibi kullanmak mümkün. Ancak yan tarafında bulunan kapağı açıp oraya boş bir plastik kola şişesi taktığınızda işin rengi değişiyor.

Üreticinin iddiası ses kalitesinin yükseldiği, hoparlörün ses çıkışına +10 dB daha eklendiği ve basların çok daha iyileştiği yönünde. Üstelik bunun bilimsel bir temeli de var.

Nasıl çalıştığı sorusuna verilen cevap aslında oldukça tatmin edici. Ürünün içerisinde tıpkı diğer hoparlörlerde olduğu gibi esnek bir diyafram bulunuyor. Sesin kalitesini, şiddetini ve basları belirleyen şey aslında bu parçanın kalitesi ve boyutu.

Hoparlörün ortasındaki kapak direkt olarak diyafram kısmıyla bağlantılı. Boş bir kola şişesi o alana takıldığı zaman, plastik ve esnek kola şişesi de ikinci bir diyafram görevi görüyor. Bu sayede ses seviyesi ve şiddeti artıyor.