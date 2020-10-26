Kolajenli kemik suyu nasıl hazırlanır?

Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, derimiz başta olmak üzere vücudumuzun neredeyse her yerinde bulunan, çok sayıda organın en değerli yapı taşı olan kolajen proteinine ilişkin bilgi verdi.

Kolajenin temel görevini, “Vücut bütünlüğünü koruma, eklem ile tendonları bir arada tutma ve bağ dokusunu güçlendirme" şeklinde sıralayan Dr. Buyrukçu, şöyle devam etti:

"Cilde dayanıklılık, esneklik ve canlılık kazandıran bir protein. 16 tipi var ancak vücudumuz için özellikle 4 tipi çok önemli.

TİP 1 KOLAJEN EKSİKLİĞİ NEYE YOL AÇAR?

Tip 1 adlı kolajenin eksikliğinde cildimizde kırışıklık, yıpranma ve selülit oluşumu başlıyor. Takviye alındığında ciltte iyileşme başlıyor. Tip 2 kolajen ise eklemlerimiz için kıymetli. Özellikle spor yapanlarda eklem ve kıkırdak harabiyetine karşı Tip 2 kolajenin yeterli olması gerekiyor."

TİP 10 KOLAJEN NE İŞE YARAR?

Tip 10 adlı kolajenin ise kemik kırıklarının onarımı için önemli rol üstlendiğini bildiren Dr. Buyrukçu, “Aynı zamanda büyüme çağındaki çocuklarda sağlıklı kemik gelişimi için Tip 10 kolajeninin yeterli olması gerekiyor.

TİP 3 KOLAJENİN VÜCUTTAKİ ÖNEMİ NEDİR?

Tip 3 kolajen de organ fonksiyon kayıpları, kalp krizi, damar hastalıkları, damar tıkanıklığına bağlı felç, beyinde yapısal olan hastalıklar açısından çok önemli. Günümüzde kolajen yönünden çok zengin olan kemik suyu başta olmak üzere dışarıdan takviye almak çok yaygın. Ancak çok dikkatli kullanılmalı" dedi.