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Kolajenli kemik suyu nasıl hazırlanır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.10.2020 08:28 | Son Güncelleme

Vücudumuzun yapı taşlarından biri olan kolajen; vücut bütünlüğünü koruyor, bağ dokusunu güçlendiriyor, hastalıklara karşı kalkan oluyor. Peki, kolajen dışarıdan yani takviye şeklinde alınabilir mi? Kaç çeşit kolajen vardır? Kolajenin faydaları nelerdir? Kemik suyunda kolajen var mıdır? Kolajenli kemik suyu nasıl yapılır? "Kolajen dışarıdan alınacaksa dikkatli olunmalı" diyen Dr. Buğra Buyrukçu çok önemli bilgiler paylaştı.

Kolajenli kemik suyu nasıl hazırlanır?

Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, derimiz başta olmak üzere vücudumuzun neredeyse her yerinde bulunan, çok sayıda organın en değerli yapı taşı olan kolajen proteinine ilişkin bilgi verdi.

Kolajenin temel görevini, “Vücut bütünlüğünü koruma, eklem ile tendonları bir arada tutma ve bağ dokusunu güçlendirme" şeklinde sıralayan Dr. Buyrukçu, şöyle devam etti:

"Cilde dayanıklılık, esneklik ve canlılık kazandıran bir protein. 16 tipi var ancak vücudumuz için özellikle 4 tipi çok önemli.

TİP 1 KOLAJEN EKSİKLİĞİ NEYE YOL AÇAR?

Tip 1 adlı kolajenin eksikliğinde cildimizde kırışıklık, yıpranma ve selülit oluşumu başlıyor. Takviye alındığında ciltte iyileşme başlıyor. Tip 2 kolajen ise eklemlerimiz için kıymetli. Özellikle spor yapanlarda eklem ve kıkırdak harabiyetine karşı Tip 2 kolajenin yeterli olması gerekiyor."

TİP 10 KOLAJEN NE İŞE YARAR?

Tip 10 adlı kolajenin ise kemik kırıklarının onarımı için önemli rol üstlendiğini bildiren Dr. Buyrukçu, “Aynı zamanda büyüme çağındaki çocuklarda sağlıklı kemik gelişimi için Tip 10 kolajeninin yeterli olması gerekiyor.

TİP 3 KOLAJENİN VÜCUTTAKİ ÖNEMİ NEDİR?

Tip 3 kolajen de organ fonksiyon kayıpları, kalp krizi, damar hastalıkları, damar tıkanıklığına bağlı felç, beyinde yapısal olan hastalıklar açısından çok önemli. Günümüzde kolajen yönünden çok zengin olan kemik suyu başta olmak üzere dışarıdan takviye almak çok yaygın. Ancak çok dikkatli kullanılmalı" dedi.

HANGİ KOLAJENE NE KADAR İHTİYACIMIZ VAR?

Dr. Buğra Buyrukçu, sağlıklı beden için en gerekli olan 4 tip kolajenden hangisinin tercih edileceğinin ise “kişiye özel” olduğunu söyledi. Eş dost tavsiyesiyle kolajen alınmaması uyarısında bulunan Dr. Buyrukçu, “Yapılacak analiz ve hastalıklarına göre kişinin hangi tip kolajene ihtiyacı olduğu belirlendikten sonra takviye gerekir.

'KEMİK SUYU İYİ HAZIRLANIRSA ÇOK ETKİLİ BİR KOLAJEN'

Kemik suyu, toz ve sıvı olmak üzere bilinen üç çeşit kolajen var. Kemik suyu iyi hazırlanırsa çok etkili bir kolajen" diye konuştu.

KOLAJENLİ KEMİK SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu en doğru kemik suyu hazırlama yöntemini ise şöyle anlattı: "Etli kemikleri bir suyun içine koyuyor, kilosuna göre suyunu ayarlıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı mum alevi kıvamına alıp 6 saat pişiriyoruz. Hiçbir aşamada düdüklü tencere kullanmıyoruz.
6 saatin ardından etleri ve ilikleri kemiklerden ayırıyoruz. Suyun içine tekrar kemikleri koyup, bir bardak sirke ekliyoruz. Kaynamaya başladığında mum alevinde bu kez 18 saat kaynatıyoruz. 18 saatin sonunda kemik suyumuz hazır.


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