Kolay ıslak kek tarifi, kolay ıslak kek nasıl yapılır?

Islak kek hemen hemen herkesin sevdiği ortak tariflerdendir. Beş çayına, altın günlerine pek bir yakışır kendileri. Kolay ıslak kek tarifiyle birlikte tatlı krizlerinizin üstesinden gelebilir, misafirlerinize güzel bir ikramlık hazırlayabilirsiniz. Pofuduk keki, bolca sosuyla kendisine hayran bırakan ıslak keki, kolay bir şekilde hazırladık. İşte tarifin detayları...

KOLAY ISLAK KEK YAPIMI

Malzemeler:

Bir su bardağı toz şeker

2 yumurta

Bir çay bardağı sıvı yağ

Bir su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

Bir su bardağı un

Yarım paket kabartma tozu

Bir çay kaşığı vanilya esansı

Yapılışı:

Yumurtaları derin bir kabın içine kırın. Üzerine şekeri ekleyerek mikserle köpürene kadar çırpın.

Kabın içine sıvı yağı, sütün yarısını ve kakaoyu ekleyerek tekrar çırpın. Tüm malzemeler homojen bir hal aldıktan sonra karışımdan bir çay bardağı alıp bir kenara ayırın.

Kabın içine unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyerek tekrar çırpın. Kek hamurunuz hazır.

Kek kalıbını yağlayın ve hamuru içine alın. Önceden ısıtılılmış 175 derece fırında 20 dakika kadar pişirin.

Keki fırından çıkardığınızda hafif ılımasını bekleyin ve dilimleyin. Ardından kenara ayırdığınız kek harcını ve sütü karıştırıp sıcak kekin üzerine eşit şekilde dökün.

Kek soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

