Kolay krep nasıl yapılır?

Sabah kahvaltılarını keyifli bir hale getiren krep için bu tarifi muhakkak not edin!

Malzemeler:

100 gr un

2 büyük yumurta

300 ml süt

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Servis yapmak için dilerseniz pudra şekeri kullanabilirsiniz

Nasıl yapılır?

Pudra şekeri hariç tüm malzemeleri derin bir kabın içinde çırpın.

Hazırladığınız harcı 30 dakika dinlendirin.

Teflon tavayı yağlamak için havlu kağıdı bir miktar sıvı yağa batırın ve onunla birlikte tavanın her bir yerini yağlayın.

Tavayı orta ateşte ısıtın.

Tamamen ısındıktan sonra krep harcından küçük bir kepçe alın ve eşit olacak şekilde tavaya yayın.

Bir dakika arkalı önlü pişirin. Üzerine pudra şekeri dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...



