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Kolay krep nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 01.07.2019 13:38 | Son Güncelleme

Her seferinde mükemmel krep yapmak isteyenler için en özel tarifi paylaşıyoruz.

Kolay krep nasıl yapılır?

Sabah kahvaltılarını keyifli bir hale getiren krep için bu tarifi muhakkak not edin!

Malzemeler:
100 gr un
2 büyük yumurta
300 ml süt
1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
Servis yapmak için dilerseniz pudra şekeri kullanabilirsiniz

Nasıl yapılır?
Pudra şekeri hariç tüm malzemeleri derin bir kabın içinde çırpın.
Hazırladığınız harcı 30 dakika dinlendirin.
Teflon tavayı yağlamak için havlu kağıdı bir miktar sıvı yağa batırın ve onunla birlikte tavanın her bir yerini yağlayın.
Tavayı orta ateşte ısıtın.
Tamamen ısındıktan sonra krep harcından küçük bir kepçe alın ve eşit olacak şekilde tavaya yayın.
Bir dakika arkalı önlü pişirin. Üzerine pudra şekeri dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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