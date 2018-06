Kolay ve Pratik Saç Modelleri ve Yapılışları - 2018

Bir kadının saçları her zaman bakımlı ve ışıltılı olmalı. Kuaföre sık giden biri olmak tek başına çözüm değil, çünkü her an kuaför bulmak da mümkün olmuyor. Seyahatte, tatilde ya da herhangi bir iş gününde de ışıltınızdan asla ödün vermemelisiniz. Bunun en garantili yolu; evde yapılabilecek saç modellerini öğrenerek kendi kendinizin saç stilisti olmanız. Aşağıdaki birbirinden doğal saç modelleri, size aynı zamanda zahmetsiz bir güzelliğin de kapılarını aralayacak.

1. HALAT ÖRGÜLÜ AT KUYRUĞU

Hem kısa zamanda yapılabilmesi hem de her ortama uyabilen bir model olmasıyla at kuyruğu, her yaşta kadının kullandığı en yaygın saç modellerinden biri. At kuyruğunuzu küçük dokunuşlarla en güzel saç modellerinden biri haline getirmeniz mümkün. Özellikle uzun saçlarda bu modelin duruşu tartışılmaz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: