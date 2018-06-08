KADIN

Kolay ve Pratik Saç Modelleri ve Yapılışları - 2018

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
SAÇ ÜRÜNLERİ HABERLERİ  | 08.06.2018 12:48 | Son Güncelleme

Sabahları evden çıkarken saçlarına güzel bir şekil verme endişesini her kadın taşır. Özenle şekillendirilmiş saçlar, keyifli bir günün de habercisidir. Kolay ve pratik saç modelleri ve yapılışlarını öğrenerek siz de görünüşünüzle göz doldurabilirsiniz.

Kolay ve Pratik Saç Modelleri ve Yapılışları - 2018

Bir kadının saçları her zaman bakımlı ve ışıltılı olmalı. Kuaföre sık giden biri olmak tek başına çözüm değil, çünkü her an kuaför bulmak da mümkün olmuyor. Seyahatte, tatilde ya da herhangi bir iş gününde de ışıltınızdan asla ödün vermemelisiniz. Bunun en garantili yolu; evde yapılabilecek saç modellerini öğrenerek kendi kendinizin saç stilisti olmanız. Aşağıdaki birbirinden doğal saç modelleri, size aynı zamanda zahmetsiz bir güzelliğin de kapılarını aralayacak.

1. HALAT ÖRGÜLÜ AT KUYRUĞU

orgu sac

Hem kısa zamanda yapılabilmesi hem de her ortama uyabilen bir model olmasıyla at kuyruğu, her yaşta kadının kullandığı en yaygın saç modellerinden biri. At kuyruğunuzu küçük dokunuşlarla en güzel saç modellerinden biri haline getirmeniz mümkün. Özellikle uzun saçlarda bu modelin duruşu tartışılmaz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. Saçta dolgun bir görünüm için öncelikle sık dişli bir tarakla saçlarınızın önlerine krepe yapın.

  2. Saçınızı ince bir lastikle, tepede sıkı bir şekilde at kuyruğu şeklinde toplayın.

  • Kuyruğu güzelce taradıktan sonra 4 eşit parçaya ayırın.

  • Dört tutamı da dönüşümlü olarak örgünüze dahil ederek saç tutamları bitene kadar ilerleyin.

  • Bu işlemin klasik üçlü örgüden tek farkı, her seferinde başka bir tutamın örgü dışında kalması.

  • Sonunu yine ince bir lastikle tutturun. Halat örgülü at kuyruğunuz hazır.

    • 2. BOĞUMLU AT KUYRUĞU

    bogumlu at kuyrugu

    En kolay saç toplama modellerinden biri olan at kuyruğuna getirilebilecek bir diğer yenilik ise saç boğumları. Eğer saçlarınız uzunsa bu modeli aşağıdaki gibi kendi saçınızla uygulayabilirsiniz. Daha kısa saçlar için minik lastik tokalardan yardım almayı deneyin. Tokaları renklendirerek daha sportif bir görünüm elde edebilirsiniz.

    1. Alt tarafı gevşek kalacak şekilde saçlarınızı tepede at kuyruğu yapın.

    2. Kuyruktan aldığınız bir küçük tutam saçı tokanın etrafına sarın ve sabitleyin.

    3. İkinci bir küçük tutamla bu kez 2-3 parmak alta yeni bir boğum atın.

    4. Saçlarınız bitene kadar toplamda 4 boğum olacak şekilde işleme devam edin.

    5. GÜL ŞEKLİNDE TOPUZ

    gul topuz sac modeli

    Kolay saç modelleri arasına adını yazdıracak bir diğer saç modeli ise gül şeklindeki bu yuvarlak topuz. Bu topuza ayıracağınız süre neredeyse saçınızı tokayla gelişigüzel bir şekilde toplamakla aynı; ancak etkisi çok daha çarpıcı. Özellikle uğraşsanız ancak bu kadar zorlamasız sadelikte şık bir saça sahip olabilirsiniz.

    1. Saçlarınızı güzelce tarayın ve tam ortadan ikiye ayırın.

    2. Öndeki ayrımınızı her gün kullandığınız gibi sağa ya da sola doğru bırakabilirsiniz.

    3. Arkadaki iki eşit tutamı ip bağlıyormuş gibi bağlayın.

    4. Solda kalan parçayı orta nokta çevresinde sarın ve sabitleyin.

    5. Sağda kalan parçayı da aynı şekilde sarın ve tutturun.

    6. Topuzunuzdaki gül görüntüsünü sabitlemek için bir miktar saç spreyi kullanabilirsiniz.

    4. Burgu topuz

    burgu topuz

    Günlük saç modelleri içerisinde en çok tercih edilenlerden biri olan burgu topuzdan; özellikle saçınızı yıkamaya fırsat bulamadığınız günlerde rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Saniyeler içinde saçlarınızdaki yağlı görüntüyü kamufle ederken kendinize bakımlı bir hava vermeniz de mümkün.

    1. Saçınızı tepe ile ense arasında ortalayarak sıkıca toplayın.

    2. Topladığınızda oluşan tutamı burmaya başlayın ve saç bitene kadar işleme devam edin.

    3. Burguyu kendi etrafında iyice sardıktan sonra büyük bir toka ile tutturun.

    5. Su dalgası

    su dalgai sac modeli

    Maşa ile saatlerce uğraşarak dalgalı bir saç modeli elde edebileceğinize şüphe yok. Ancak kim saatlerini bu işe ayırmak istiyor ki? Pratik saç modellerinden biri olan su dalgası sayesinde çok daha kısa sürede saçlarınıza hafif dalgalar ekleyebilirsiniz.

    1. Öncelikle saçlarınızı çok da sıkı olmayacak şekilde tutturun.

    2. Ardından saç kuyruğunu iki eşit tutama ayırın. (Saçınız çok gürse 3'e de ayırabilirsiniz)

    3. Bundan sonra yapmanız gereken, sadece bu tutamlara maşa uygulamak.

    4. Ardından tokayı çıkarın ve saçı öne doğru atıp hafif jöle uygulayın.

    5. Kalıcı ve doğal bir görüntü için deniz tuzu içerikli spreylerden de yardım alabilirsiniz.

    6. BOMBELİ YARIM TOPUZ

    yarim-topuz

    Değişik saç modellerini uygulamayı seven ama fazla da zaman harcamak istemeyenler için ideal bir öneri: Bombeli yarım topuz. Yarım topuzların bu sene çok revaçta olduğu biliniyor, ancak öne eklediğiniz bombe ile bu modeli biraz da farklılaştırmış olacaksınız.

    1. Saçlarınızın önlerini sık ve ince dişli bir tarak yardımıyla krepeleyin.

    2. Yine üst tarafta kalan saçlarınızı; sağ, sol ve orta olmak üzere 3 eşit parçaya ayırın.

    3. Öncelikle orta bölümü siyah firkete tokalarla bombeli şekilde başınıza sabitleyin.

    4. Ardından sağ ve solu da aynı şekilde tutturun.

    5. Altta kalan saçlarınızı düzleştirebilir ya da doğal haline bırakabilirsiniz.

    7. Önden örgü

    onden-orgu

    Örgü saç modellerinden şaşmayanlar için bir diğer pratik yöntem de önden örgü. Özellikle yaz günlerinde saçlarınızın gözünüzün önüne gelmesini önlemek ve ferah hissetmek için de oldukça işlevsel bir seçim.

    1.Bu modelde saçınızın örgü dışındaki bölümü açık kalacağı için önce tüm saçı düzleştirin.

    1. En öndeki saçlardan tutamlar halinde alarak bir örgü oluşturun ve saçınızın ayrım yönüne doğru devam edin.

    2. Örgünüzün bitimini siyah tel toka ile sabitleyin ve düz saçınızdan aldığınız başka bir tutam ile tokayı gizleyin.

    3. Çok hafif bir saç spreyi uygulaması da yapabilirsiniz.

    8. Bantlı saç modeli

    sac bandli

    Kolay saç yapımı denildiğinde aksesuarlardan yardım almayı da mutlaka düşünmek gerek. Bu sayede neredeyse el emeği bile harcamadan, zahmetsizce görünümünüzü değiştirebilirsiniz. Eğer farklı renk ve modellerde saç bantlarını ve aksesuarlarını stoklamayı alışkanlık haline getirirseniz işiniz daha da kolaylaşacaktır.

    1. Öncelikle saçlarınıza ıslak jöle yardımıyla hafif bir hareket verin.

    2. Saçınızın ön tarafını ayrım yerinden ayırın ve sadece bu tutamı maşa ile şekillendirin.

    3. Saç bandını saçınıza yerleştirin.

    4. Daha gür bir saç görünümü için yanlardan iki gevşek burgu alarak bandın altına sabitleyebilirsiniz.

    5. Altta kalan saçlarınızı hacimli bir şekilde sarıp bandın altına yerleştirerek, bu modeli topuz haline de getirebilirsiniz.
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    saç modelleri pratik saç modelleri kolay saç modelleri Kolay saç yapımı Örgü saç modelleri Saç toplama modelleri

    En Çok Okunan Haberler

    Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

    Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

    Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

    Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

    'Yok artık' dedirten görüntüler! Suudi Arabistan'daki defile şaşkına çevirdi

    'Yok artık' dedirten görüntüler! Suudi Arabistan'daki defile şaşkına çevirdi

    Kate Moss defilenin önüne geçti, herkes selülitli bacaklarını konuştu!

    Kate Moss defilenin önüne geçti, herkes selülitli bacaklarını konuştu!

    Estetik faciası! Yüzüne çimento enjekte edildi, tanınmaz hale geldi

    Estetik faciası! Yüzüne çimento enjekte edildi, tanınmaz hale geldi

    D Vitamini Eksikliği Belirtileri

    D Vitamini Eksikliği Belirtileri

    İlginizi Çekebilir

    Hızlı Saç Uzatmak için Doğal Yöntemler

    Hızlı Saç Uzatmak için Doğal Yöntemler

    En Moda, Dikkat Çeken Saç Renkleri - 2018

    En Moda, Dikkat Çeken Saç Renkleri - 2018

    Bu yöntemle saçlarınız çok hızlı uzayacak

    Bu yöntemle saçlarınız çok hızlı uzayacak

    Tüm dünyada fırtınalar estiren "3 dakikada mucize krem" şimdi Türkiye’de

    Tüm dünyada fırtınalar estiren "3 dakikada mucize krem" şimdi Türkiye’de

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Diğer Haberler
    Hızlı Saç Uzatmak için Doğal Yöntemler

    Hızlı Saç Uzatmak için Doğal Yöntemler

    En Moda, Dikkat Çeken Saç Renkleri - 2018

    En Moda, Dikkat Çeken Saç Renkleri - 2018

    Akıtma yöntemiyle boya yapımı

    Akıtma yöntemiyle boya yapımı

    Bu saç modellerine bayıldık!

    Bu saç modellerine bayıldık!

    Bu yöntemle saçlarınız çok hızlı uzayacak

    Bu yöntemle saçlarınız çok hızlı uzayacak

    Saçları baştan yaratan acayip kuaförler

    Saçları baştan yaratan acayip kuaförler

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.