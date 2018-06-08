Kolay ve Pratik Saç Modelleri ve Yapılışları - 2018

Bir kadının saçları her zaman bakımlı ve ışıltılı olmalı. Kuaföre sık giden biri olmak tek başına çözüm değil, çünkü her an kuaför bulmak da mümkün olmuyor. Seyahatte, tatilde ya da herhangi bir iş gününde de ışıltınızdan asla ödün vermemelisiniz. Bunun en garantili yolu; evde yapılabilecek saç modellerini öğrenerek kendi kendinizin saç stilisti olmanız. Aşağıdaki birbirinden doğal saç modelleri, size aynı zamanda zahmetsiz bir güzelliğin de kapılarını aralayacak. 1. HALAT ÖRGÜLÜ AT KUYRUĞU Hem kısa zamanda yapılabilmesi hem de her ortama uyabilen bir model olmasıyla at kuyruğu, her yaşta kadının kullandığı en yaygın saç modellerinden biri. At kuyruğunuzu küçük dokunuşlarla en güzel saç modellerinden biri haline getirmeniz mümkün. Özellikle uzun saçlarda bu modelin duruşu tartışılmaz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: Saçta dolgun bir görünüm için öncelikle sık dişli bir tarakla saçlarınızın önlerine krepe yapın. Saçınızı ince bir lastikle, tepede sıkı bir şekilde at kuyruğu şeklinde toplayın.

Kuyruğu güzelce taradıktan sonra 4 eşit parçaya ayırın. Dört tutamı da dönüşümlü olarak örgünüze dahil ederek saç tutamları bitene kadar ilerleyin. Bu işlemin klasik üçlü örgüden tek farkı, her seferinde başka bir tutamın örgü dışında kalması. Sonunu yine ince bir lastikle tutturun. Halat örgülü at kuyruğunuz hazır. 2. BOĞUMLU AT KUYRUĞU En kolay saç toplama modellerinden biri olan at kuyruğuna getirilebilecek bir diğer yenilik ise saç boğumları. Eğer saçlarınız uzunsa bu modeli aşağıdaki gibi kendi saçınızla uygulayabilirsiniz. Daha kısa saçlar için minik lastik tokalardan yardım almayı deneyin. Tokaları renklendirerek daha sportif bir görünüm elde edebilirsiniz. Alt tarafı gevşek kalacak şekilde saçlarınızı tepede at kuyruğu yapın. Kuyruktan aldığınız bir küçük tutam saçı tokanın etrafına sarın ve sabitleyin. İkinci bir küçük tutamla bu kez 2-3 parmak alta yeni bir boğum atın. Saçlarınız bitene kadar toplamda 4 boğum olacak şekilde işleme devam edin. GÜL ŞEKLİNDE TOPUZ Kolay saç modelleri arasına adını yazdıracak bir diğer saç modeli ise gül şeklindeki bu yuvarlak topuz. Bu topuza ayıracağınız süre neredeyse saçınızı tokayla gelişigüzel bir şekilde toplamakla aynı; ancak etkisi çok daha çarpıcı. Özellikle uğraşsanız ancak bu kadar zorlamasız sadelikte şık bir saça sahip olabilirsiniz.

Saçlarınızı güzelce tarayın ve tam ortadan ikiye ayırın. Öndeki ayrımınızı her gün kullandığınız gibi sağa ya da sola doğru bırakabilirsiniz. Arkadaki iki eşit tutamı ip bağlıyormuş gibi bağlayın. Solda kalan parçayı orta nokta çevresinde sarın ve sabitleyin. Sağda kalan parçayı da aynı şekilde sarın ve tutturun. Topuzunuzdaki gül görüntüsünü sabitlemek için bir miktar saç spreyi kullanabilirsiniz. 4. Burgu topuz Günlük saç modelleri içerisinde en çok tercih edilenlerden biri olan burgu topuzdan; özellikle saçınızı yıkamaya fırsat bulamadığınız günlerde rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Saniyeler içinde saçlarınızdaki yağlı görüntüyü kamufle ederken kendinize bakımlı bir hava vermeniz de mümkün. Saçınızı tepe ile ense arasında ortalayarak sıkıca toplayın. Topladığınızda oluşan tutamı burmaya başlayın ve saç bitene kadar işleme devam edin. Burguyu kendi etrafında iyice sardıktan sonra büyük bir toka ile tutturun. 5. Su dalgası Maşa ile saatlerce uğraşarak dalgalı bir saç modeli elde edebileceğinize şüphe yok. Ancak kim saatlerini bu işe ayırmak istiyor ki? Pratik saç modellerinden biri olan su dalgası sayesinde çok daha kısa sürede saçlarınıza hafif dalgalar ekleyebilirsiniz.

Öncelikle saçlarınızı çok da sıkı olmayacak şekilde tutturun. Ardından saç kuyruğunu iki eşit tutama ayırın. (Saçınız çok gürse 3'e de ayırabilirsiniz) Bundan sonra yapmanız gereken, sadece bu tutamlara maşa uygulamak. Ardından tokayı çıkarın ve saçı öne doğru atıp hafif jöle uygulayın. Kalıcı ve doğal bir görüntü için deniz tuzu içerikli spreylerden de yardım alabilirsiniz. 6. BOMBELİ YARIM TOPUZ Değişik saç modellerini uygulamayı seven ama fazla da zaman harcamak istemeyenler için ideal bir öneri: Bombeli yarım topuz. Yarım topuzların bu sene çok revaçta olduğu biliniyor, ancak öne eklediğiniz bombe ile bu modeli biraz da farklılaştırmış olacaksınız. Saçlarınızın önlerini sık ve ince dişli bir tarak yardımıyla krepeleyin. Yine üst tarafta kalan saçlarınızı; sağ, sol ve orta olmak üzere 3 eşit parçaya ayırın. Öncelikle orta bölümü siyah firkete tokalarla bombeli şekilde başınıza sabitleyin. Ardından sağ ve solu da aynı şekilde tutturun. Altta kalan saçlarınızı düzleştirebilir ya da doğal haline bırakabilirsiniz. 7. Önden örgü Örgü saç modellerinden şaşmayanlar için bir diğer pratik yöntem de önden örgü. Özellikle yaz günlerinde saçlarınızın gözünüzün önüne gelmesini önlemek ve ferah hissetmek için de oldukça işlevsel bir seçim.