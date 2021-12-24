Kolayca temizlik yapabileceğiniz, sağ kolunuz en iyi şarjlı el süpürgesi çeşitleri

Yoğun geçen bir günün ardından eve döndüğünüzde elektrikli süpürgeyle uğraşmak istemiyor ve koltuk, sehpa, masa gibi mobilyaların üzerindeki tozlardan pratik bir şekilde kurtulmak istiyorsanız şarjlı el süpürgeleri sizin için biçilmiş bir kaftan. Son derece pratik bir kullanıma sahip olan bu cihazlar, televizyon karşısında atıştırırken koltuğa dökülen kırıntıları hızlı bir şekilde temizlemek için de büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu cihazlarla ilgili aklınıza takılabilecek "Şarjlı el süpürgesi kaç watt olmalı?" sorusunun yanıtı ise süpürgeyi anlık küçük temizlikler için mi yoksa daha kapsamlı bir temizleme işlemi için mi kullanacağınıza bağlı olarak değişiyor. Çünkü anlık dökülen kırıntıları temizlemek ve pratik bir şekilde toz almak için ihtiyacınız olan şarjlı el süpürgesinin büyük bir elektrikli süpürge ile aynı motor gücüne sahip olması gerekmiyor. İhtiyacınıza göre seçebileceğiniz, günlük temizlik işlerinizi kolaylaştıracak en iyi şarjlı süpürge modellerini sizin için inceledik.

1. Adeta küçük bir canavar...

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Günlük temizlik işlerinde size yardımcı olacak pratik ve mobil bir süpürge arıyorsanız, "En iyi şarjlı el süpürgesi hangisi?" diyorsanız Xiaomi markasının Mi Vacuum Cleaner Mini adını verdiği şarjlı el süpürgesine bakabilirsiniz. Markanın oldukça küçük boyuttaki bu süpürgesi tek seferde tam 30 dakikalık bir çalışma süresi sunuyor. Yalnızca 0,5 kg ağırlığında olan mini süpürge, hafifliğiyle de konforlu bir kullanım sunuyor. Kompakt tasarımlı Xiaomi el süpürgesi özellikle evcil hayvan tüyleri konusunda çok başarılı. Sevimli dostlarınızla yaşarken evinizin tertemiz kalmasını istiyorsanız Mi Vacuum Cleaner Mini'ye mutlaka göz atın! Ayrıca taşınabilme özelliğine sahip cihazı araç içi temizliğinde de gönül rahatlığıyla kullanabileceğinizi hatırlatmakta fayda var.

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2. Renkli alternatifler...

"En iyi çeken şarjlı el süpürgesi hangisi?" diyorsanız ev elektroniğinin önde gelen markalarından Fakir'in AS 1072NT modeli bu sorunuzun cevabı olabilir. Mini el süpürgesinin şarjı tam doluyken 18 dakikalık kullanım süresi sunması her ne kadar kısa gibi görünse de yüksek performanslı çekiş gücü bunu telafi ediyor. Kolayca şarj edebileceğiniz el süpürgesi, üzerinde bulunan LED ışıklarla pilin doluluk oranını görmenize imkan tanıyor. Ayrıca ürün, kutusunda bulunan ek aparatlar sayesinde erişilmesi zor yerlere kolaylıkla ulaşmanızı sağlıyor. Kablosuz kullanım özelliği sayesinde yalnızca evde değil bahçenizde veya deponuzun temizliğinde de kullanabileceğiniz cihaz sağ kolunuz olmaya geliyor! Son derece sessiz çalışmasının yanı sıra farklı renk seçenekleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Fakir AS 1072NT Şarjlı El Süpürgesi'ni buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

3. Her zaman elinizin altında olacak pratik bir ürün...

Gün içinde ister istemez dökülen kırıntıları ve tozları hızlı bir şekilde temizleyebileceğiniz pratiklikte bir süpürge arıyorsanız ev elektroniği kategorisinde sıklıkla tercih edilen markalardan Bosch'un BHN20110 modeline bakabilirsiniz. "En kaliteli şarjlı el süpürgesi hangisi?" sorunuzun cevabı olabilecek bu cihaz, güçlü motoru ile iyi bir hava akımı sağlayarak toz ve kırıntıları kolay bir şekilde temizliyor. Kutusundan çıkan ek aparatları sayesinde koltuk araları, bilgisayar klavyesi ve çekmece araları gibi ulaşılması zor yerleri bile rahatça süpürmenize olanak sağlıyor.

Bosch Move BHN20110 Şarjlı El Süpürgesi'ni incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

4. Ergonomik bir yardımcı arayanlara!

Günlük temizlik işlerinizi kolaylaştıracak ve televizyon keyfi yaparken koltuğa dökülen kırıntılardan pratik bir şekilde kurtulmanızı sağlayacak bir yardımcı arıyorsanız dikkate almanız gereken şarjlı el süpürgesi tavsiyelerinden biri de Rowenta AC134901! 3.6 V gücüyle son derece tatmin edici bir performansa sahip olan şarjlı el süpürgesi, kompakt ve ergonomik tasarımı sayesinde konforlu bir kullanım sunuyor. Sadece evinizin değil aracınızın temizliğinde de kullanabileceğiniz bu cihaz, ek aparatlarıyla ulaşılması zor alanları bile kolayca temizlemenize olanak tanıyor.

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5. Hem ıslak hem kuru kullanılabilen bir süpürge!

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Şarjlı el süpürgesi önerisi demişken elektrikli ev aletlerinin önde gelenlerinden Arçelik'in alt markası olan Altus'un AL 767 Handy isimli modelinden söz etmemek olmaz. Altus AL 767 Handy Şarjlı El Süpürgesi, hem ıslak hem kuru olarak kullanılabilme özelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 13 dakika kullanım süresine sahip olan bu cihaz 6 saatte tam olarak şarj oluyor. Yarım litre hacme sahip toz haznesi sayesinde çabuk dolmuyor ve gücünü kaybetmiyor. Yüksek kaliteli motoru sayesinde iyi bir çekiş gücüne sahip olan bu el süpürgesi son derece sessiz çalışıyor.

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6. Kompakt tasarımlı pratik bir yardımcı...

Evde, ofiste veya araç içinde kullanabileceğiniz şarjlı el süpürgesi arayışınız için sıklıkla tercih edilen markalardan KIWI'nin KVC 4085 modeli uygun bir seçenek olabilir. Markanın kompakt tasarımlı el süpürgesi 20 dakikalık tatmin edici kullanım süresiyle dikkat çekiyor. Beyaz rengiyle şık bir görünüm sunan ürün, yüksek çekiş gücüne rağmen son derece sessiz çalışıyor. 300 ml toz haznesine sahip olan şarjlı el süpürgesi, HEPA filtresi sayesinde oldukça kolay bir şekilde temizleniyor. Ulaşılması zor alanları temizlemenize yardımcı olacak ek aparatları da cihazla birlikte kutuda yer alıyor.

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7. Islak yüzeylerde de çok etkili...

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Anlık temizlik ihtiyaçlarınıza karşılık verebilecek, ıslak yüzeylerde de kullanabileceğiniz şarjlı el süpürgesi arayışındaysanız Black+Decker markasının Dustbuster adını verdiği modeli size ilaç gibi gelecek! Hem ıslak hem kuru yüzeylerde kullanılabilen şarjlı el süpürgesi, pratik ve çabuk bir temizlik sağlıyor. Ayrıca cihazın ıslak yüzeylerdeki performansı banyo ve mutfak gibi ıslak zeminlerin olduğu alanlarda da etkili bir temizlik sunuyor. 7.2 V gücündeki cihaz hafif yapısı ile konforlu bir kullanım sunuyor. Oldukça sessiz çalışan cihazın haznesi dolduğunda tek düğmeyle boşaltabilir, kolayca temizleyerek tekrar kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ulaşılması zor yerler için özel olarak tasarlanan aparatları, koltuk araları ve bilgisayar klavyesi gibi dar alanları da kolaylıkla temizleyebilmenizi sağlıyor.

Şık tasarıma sahip olan Black+Decker Dustbuster Şarjlı El Süpürgesi'ni incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

8. Yüksek emiş gücü ve sessiz çalışma bir arada...

Basit temizlik işlerinizde size yardımcı olacak, evdeki toz ve tüyleri hızlı bir şekilde toplamanızı sağlayacak, yüksek emiş gücüne sahip şarjlı el süpürgesi ihtiyacınız varsa Goldmaster'ın GVC-7507 R modeline kesinlikle bakmalısınız. Hem ıslak hem kuru zeminlerde kullanılabilen cihaz, 15 dakikalık çalışma süresiyle yeterli bir performans sunuyor. Islak zeminlerde kullanılabiliyor olması sayesinde evin banyo ve mutfak bölümlerinde de etkili bir temizlik sağlayan cihaz; yıkanabilir filtresi, geniş haznesi ve güçlü bataryası ile oldukça verimli bir temizlik imkanı tanıyor. Yüksek emiş gücüyle dikkat çeken cihazın şeffaf bir hazneye sahip olması ise haznenin doluluk oranını kolayca gözlemleyebilmek adına oldukça faydalı.

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9. Hem etkili hem şık bir süpürge...

Gün içerisinde tozlanan eşyalarınızı ve evcil hayvan tüylerini pratik bir şekilde temizleyebileceğiniz HZL Portatif Şarjlı EL Süpürgesi, kullanışlı bir cihaz arayanlar için harika bir alternatif olabilir. Hem ıslak hem kuru zeminlerde etkili bir performansa sahip olan cihaz bu sayede hem salon ve yatak odası gibi kuru alanlarda hem banyo ve mutfak gibi nemli zeminlerde pratik bir temizlik sunuyor. Kompakt tasarımı ve ek aparatları sayesinde farklı ortamlarda da rahatlıkla kullanabileceğiniz bu süpürge, 30 dakika kullanım süresiyle dikkat çekiyor. Yıkanabilir filtresi sayesinde kolay bir şekilde temizleyebileceğiniz cihaz, günlük temizlik işlerinizde bir numaralı yardımcınız olmaya aday.

Şık tasarımı ve zarif siyah rengi ile ön plana çıkan HZL Portatif Şarjlı El Süpürgesi'ni buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

10. Hızlı şarj özelliğine sahip bir süpürgeyle temizliğiniz kesintiye uğramasın!

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Hızlı ve pratik bir şekilde günlük temizliğinizi yapmanızı sağlayacak Hoover JIVE Lithium Şarjlı El Süpürgesi, yüksek performansı ile size göre bir ürün olabilir. Kompakt tasarımı ve yüksek manevra kabiliyetiyle son derece kolay bir temizlik sunan cihaz, lityum bataryası ile uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor. Cihaz, süper hızlı şarj özelliğiyle 90 dakika gibi kısa bir sürede şarj oluyor. Ayrıca 3 saatlik şarjla 10 saat çalışma kapasitesine sahip olması da sizi fazlasıyla tatmin edecek gibi görünüyor. Hoover'ın bu ürünü, kutusunda bulunan ek aparatları sayesinde koltuk araları gibi ulaşılması zor alanlarda da rahatlıkla temizlik yapabilme imkanı tanıyor. Çocuklarınıza ve sevdiklerinize tertemiz bir yaşam alanı sunmak istiyorsanız Hoover Jive Lithium Şarjlı El Süpürgesi'ni kaçırmayın!

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