Koldaki sarkmalardan brakioplsati ile kurtulmak mümkün! Estetik kol germe ameliyatı nasıl yapılır?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu estetik kol germe ameliyatı hakkında merak edilenleri bizler için cevapladı. GÜZEL VE UYUMLU BİR KOL NEYİ SEMBOLİZE EDER? Güzel ve bedenle uyumlu bir kol her zaman fit, formda ve anatomik olarak dikkat çeken bir algıya neden olur. Antik yunan ve Rönesans heykeltraşlarından günümüze, güzel bir kol güç kadar sağlık ve güzelliği de temsil eder. Plastik cerrahi literatürüne giren ilk kol germe ameliyatı 1954 tarihli İspanyolca yazılmış (Correa-Iturraspe M, Fernandez JC. Brachial dermolipectomy) bir makaledir. BRAKİOPLASTİ (BRACHIOPLASTY) AMELİYATLARI NEDEN GİDEREK ARTIYOR? Bunun bir nedeni obez hastaların sıklığı giderek artan mide küçültme ameliyatları sonrasında hızlı/aşırı kilo kayıplarına bağlı oluşan kol sarkmaları olarak dikkat çekmekte. Kol sarkmaları, bazen dirsek/koltuk arasında sınırlı kalmaz ve yan göğüs duvarında ve bazen sırt bölgesine kadar yayılabilir. KOL GERME AMELİYATINA İHTİYAÇ DUYAN HASTALARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ NELERDİR, TORAKOPLASTİ NEDİR?

Deri sarkması ve fazlalığı ile kontrolsüz yağ birikimine (lipodistrofi) bağlı kolda kontur bozuklukları ve sarkmalar (bazen yarası kanadı biçiminde) her kol germe hastasının ortak paydaşı olarak dikkat çeker. Bozulmuş yeme alışkanlıkları kadar geçirilmiş mide küçültme ameliyatlarından sonra karşılaşılan hızlı kol deformasyonları yine dramatik ortak karakteristikler arasında sayılır. Yan göğüs duvarına kadar inebilen bu deformasyonlar (yağ fazlalığı/deri sarkması) için torakoplasti işlemi kol germe ameliyatlarına kombine edilir. BRAKİOPLASTİDE TERCİH EDİLEN CERRAHİ SEÇENEKLER HANGİLERİDİR? Minimal deri fazlalığı ve yağ kümelenmesi olan hastalara sadece sınırlı deri çıkarılan “minimal brakioplasti” uygulanır. Orta derecede deri ve yağ fazlalığı olan kişiler bariatrik cerrahi (kilo vermek için mide ameliyatı) geçirmemiş olan hasta grubunu oluştururlar ve bu grup için standart brakioplasti tercih edilir. Bu hasta grubu tüm kol germe işlemine ihtiyaç duyan hastalar arasında çoğunluğu oluştururlar.

Üçüncü grup, aşırı deri sarkması ve yağ birikimi olan ve brakioplasti ile beraber liposuction gereken hasta grubunu oluştururlar. Son grup ise kol germeye göğüs yan duvarı v üst beden deforasyonları eşlik eder. Bu hastalara 3. gruba ilave olarak Torakoplasti (göğüs yan duvarı düzeltilmesi) eklenir. KOL GERME AMELİYATLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ DETAYLAR NELERDİR? - Cerrahi izin kolun görünmeyen ve bedene temas eden kapalı tarafında bırakılması,

- Gergin olmayan kapama, terzi usulü kapama (2 ölç, 1 kes)

- Koltuk altında dikiş hattından kaynaklanan çekilme olmamasına dikkat edilmesi,

- Kolun lenf drenaj ünitesine ve sinir damar yapılarına zarar verilmemesi. KOL GERME AMELİYATLARI VE İYİLEŞME SÜRECİ HAKKINDA Genel anestezi altında ameliyatın boyutuna göre (minimal veya +/- torakoplasti) 2-3 saat süren ameliyatlardır. Hasta durumuna göre dren tercihinde bulunulur. Dren kullanılmışsa 24 saat sonra çekilir. Ameliyat sonrası 2-3 hafta baskılı tüm kol ve önkola uzanan korseler giyilir. Ameliyattan sonraki ilk gün kolun dirsekten bükülmemesi istenir. İz kontrolü için baskılı silikon yastıkçıklar veya masajlar 4-6 ay önerilebilir.