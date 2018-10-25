"Köle Adası"nın tarihini kum taneleriyle bugüne taşıyor

ALAATTİN DOĞRU - Senegal'in "Köle Adası" olarak bilinen Goree Adası'nda yaşayan Chiekh Mbacke Sow, Afrika'nın farklı yerlerinden gelen rengarenk kumlarla adanın tarihini tablolara yansıtıyor.

Başkent Dakar yakınlarında yer alan, Portekizlilerin 16. yüzyılda köle ticaretini başlattığı ve yüzyıllar boyunca Afrika’nın en büyük köle ticareti merkezlerinden biri olarak kullanılan turistik ada, çok sayıda sanatçıya ev sahipliği yapıyor.

Bu sanatçılardan biri olan Sow, sanatını dünyanın farklı bölgelerinden gelen kumları kullanarak yaptığı tablolarda konuşturuyor.

Sow, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri Goree Adası'nda yaşadığını söyledi.

Yaptığı kumdan tabloları satarak para kazanmaya başlamasının ardından genç yaşta Goree'nin tepesinde kendine Dougoub Galeri adında bir atölye açtığını dile getiren Sow, "Çocukken hem okuyor, hem de tablolarla masraflarımı karşılıyordum. Sonra okumayı bırakıp kendimi tamamen sanatıma verdim." diye konuştu.

Kullandığı kumu, Sahra Çölü, Atlas Okyanusu kıyısının yanı sıra Moritanya, Gambiya, Senegal ve diğer Afrika ülkelerinden getirttiğini belirten Sow, her bölgenin kendine özel kum rengi olduğunu ifade etti.