Köle ticareti günümüzdeki gen haritasında nasıl bir etki bıraktı?

Fransız Haber Ajansı'na konuşan 23andMe şirketinden nüfus genetiği uzmanı Steven Micheletti, araştırmanın amacının, Amerika kıtasındaki ülkelerin gen haritasına ilişkin bulgularla, köle ticareti yapan gemilerinin kayıtlarını karşılaştırmak, bu bilgilerin birbirini doğrulayıp doğrulamadığını görmek olduğunu söyledi.

Tüketici genetiği şirketi 23andMe adlı şirketin girişimiyle yapılan ve Atlas Okyanusu'nun iki yakasından Afrika kökenli 30 bin kişinin de katıldığı DNA araştırmasının bulguları, genetik araştırmalara odaklı bir Amerikan dergisi olan American Journal of Human Genetics'te yayımlandı.

Afrikalıların kaderi, tecavüz, kötü muamele, hastalık ve ırkçılıktan da derin bir şekilde etkilendi.

Afrika'dan köleleştirilerek yola çıkarılan Afrikalı erkek, kadın ve çocukların 2 milyon kadarı yollarda öldü.

1515'ten 1850'lere kadar 12,5 milyon Afrikalı, köle olarak alınıp satıldı.

Kapsamlı bir araştırma, 16 ile 19. yüzyıllar arasında köle ticaretiyle Amerika kıtasına taşınan milyonlarca Afrikalının başına neler geldiği hakkında detaylı ve beklenmedik ve kimisi sarsıcı bulgular ortaya koydu.

İnsanların Afrika'nın hangi bölgesinden alınıp nereye götürüldükleri konusundaki tarihi bilgiler çoğunlukla bugünün genetik bulgularıyla örtüşüyordu.

Ama Micheletti, bulguların, bazı durumlarda şaşırtıcı derecede uyumsuz olduğunu da gördüklerini söylüyor.

Araştırma, Afrika kökenli Amerikalıların büyük çoğunluğunun, en büyük köle ticareti hattı üzerinden, yani bugünkü Angola ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bulunduğu bölgelerden getirildiğini doğruladı.

Beklenmedik sonuçlar

Şaşırtıcı olan ise, günümüz Amerika Birleşik Devletleri ve Latin Amerika ülkelerindeki nüfus içinde, kökleri bugünkü Nijerya'ya dayananların sayısının, bu bölgeden getirildiği kayda geçen kölelerin sayısına oranla çok daha yüksek olmasıydı.

Araştırmacılar, bunun 1619 ile 1807 tarihleri arasında yapılan sömürgeler arası köle ticaretiyle açıklanabileceğini düşünüyor.

O dönemde İngiliz köle tüccarları tarafından Karayipler'e götürülmüş olan Nijerya kökenli Afrikalıların, kölecilik konusundaki yasakların etkisi arttıkça, buralardan, Amerika kıtasında köle emeği talebi olan diğer bölgelere nakledilmiş olabilecekleri düşünülüyor.