Köle Tüccarı Heykelinin Yerine Protestocunun Heykeli Dikildi

İngiltere’nin Bristol kentinde ünlü bir heykeltıraş, 7 Haziran’da ırkçılık karşıtı protestolarda göstericiler tarafından yerinden sökülen köle tüccarının heykelinin yerine Siyahların Hayatları Önemlidir hareketinden bir protestocunun heykelini dikti.
Köle tüccarı Edward Colston’un Bristol limanında göstericilerce suya atılan heykelinin yerine, protestocu Jen Reid’in reçine ve çelikten yapılan gerçek boyutlu yeni heykeli dikildi. Ülkenin tanınan heykeltıraşlarından Marc Quinn, Reid’in heykelini Çarşamba sabahı gün ağarmadan, yerel yetkililerin izni olmadan yerleştirdi.
Genç kadın protestocu Jen Reid’in, Edward Colston’un heykeli devrildikten sonra verdiği pozu simgeleyen heykele “Kabaran Güç” adı verildi.
Heykeli görmeye gelen Reid, onur duyduğunu ifade ederek, “Bence bu harika! Sanki zaten buraya aitmiş gibi duruyor; her zaman burdaymış gibi” dedi.
Amerika’da 25 Mayıs’ta siyah Amerikalı George Floyd’un polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından patlak veren protestolar Amerika’dan dünya geneline yayıldığında, Bristol’da da kitlesel protestolar düzenlendi. Buradaki protestocuların yerinden söktükleri heykelin simgelediği Edward Colston, 17’nci yüzyılda yaşamış ve kentteki limandan Amerika’ya köle ticareti yapmış bir tüccardı.
O dönemde kentteki okul ve vakıflara da mali destek sunduğu söylenen köle tüccarı Colston’un heykelinin yerinden sökülerek limandan nehre atılması küresel ırkçılık karşıtı gösterilerde de sembol haline geldi.
Yeni heykeli yapan ünlü sanatçı Quinn, “Bu heykeli Reid, burada heykelin yerinde dikilip yumruğunu havaya kaldırdığında dikmiş oldu aslında. Biz de şimdi bunu kristalleştiriyoruz” dedi.
Colston’un heykelini atıldığı sudan çıkaran yerel yetkililer, heykeli Siyahların Hayatı Önemlidir protestosundan kalan afişlerle birlikte bir müzeye yerleştireceklerini aktardı.
Reid’in heykelinin dikilmesinin sanatçının kendi kararı olduğuna vurgu yapan Bristol Belediye Başkanı Marvin Rees bu heykelin orada kalıp kalmayacağından emin olmadığını söyledi, bu kararın Bristol halkı tarafından verilmesi gerektiğinin altını çizdi.