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Köle Tüccarının Heykelini Nehre Attılar

07.06.2020 21:59 | Son Güncelleme

İngiltere’de ırkçılık karşıtı protestocular 17. Yüzyılda yaşamış köle tüccarı Edward Colston’un heykelini nehre attı

İngiltere’de ırkçılık karşıtı protestocular 17. Yüzyılda yaşamış köle tüccarı Edward Colston’un heykelini nehre attı.

Olay Bristol kentinde gerçekleşti.

Protestocular önce heykeli yerinden söktü ardından kent sokaklarında çektikten sonra nehre attı.

Heykel 1895’ten bu yana kent merkezinde bulunuyordu.

İngiltere’nin başkenti Londra da iki gündür geniş çaplı protestolara sahne oluyor.

Kentte binlerce kişi yine Amerikan Büyükelçiliği önünde toplandı.

Protestocuların Corona nedeniyle taktıkları maskelerde “ırkçılık bir virüstür” yazısı dikkat çekti.

İngiltere’deki protestolar genelde barış içinde gerçekleşse de hafta içinde yapılan gösterilerde 27 polisin yaralandığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock Corona salgını nedeniyle kalabalıkların bir araya gelmemesi çağrısında bulunmuştu.

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