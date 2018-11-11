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Kolej inşaatında beton tabla çöktü: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 19:59 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, özel bir kolej inşaatının 3'üncü katındaki beton tablanın çökmesi sonucu 2'si ağır 4 işçi yaralandı.

Kolej inşaatında beton tabla çöktü: 4 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, özel bir kolej inşaatının 3'üncü katındaki beton tablanın çökmesi sonucu 2'si ağır 4 işçi yaralandı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Gültepe Mahallesi, Okullar Bölgesi'nde bulunan kolej inşaatında meydana geldi. İnşaatın 3'üncü katındaki beton tabla, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Bu sırada tabla üzerinde beton döken 4 işçi yaklaşık 20 metre yükseklikten zemine düştü. 4 işçiden 2'si ağır yaralandı. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 işçi sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kolej inşaatında beton tabla çöktü: 4 yaralıKolej inşaatında beton tabla çöktü: 4 yaralıKolej inşaatında beton tabla çöktü: 4 yaralıKolej inşaatında beton tabla çöktü: 4 yaralı

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