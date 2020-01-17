Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi! İşte Rahşan Ecevit'in en büyük arzusu...

Rahşan Ecevit, Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır. Bülent Ecevit ile birlikte demokratik sol siyasetin önde gelen isimlerindendi.
Rahşan Ecevit 1923 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır.
Rahşan Ecevit, Robert Koleji'nde okurken tanıştığı Bülent Ecevit ile 1946 yılında evlendi. Bülent Ecevit'in ölümüne kadar eşinin yanından hiç ayrılmayan Rahşan Ecevit'in eşine duyduğu sevgisi de en az siyasi yaşantısı kadar çok konuşuldu.
Şair kimliği ile de bilinen Bülent Ecevit, eşi Rahşan Ecevit'e sevgisini ona yazdığı "El ele büyüttük sevgiyi" şiiriyle anlatmıştı.
Bülent Ecevit, eşine olan sevgisini "gökler gibi sardı dünyayı/yağmur gibi sızdı dünyaya/dünya kadar oldu sevgimiz. El ele büyütüp el ele derdik/ El ele derip insana verdik/verdikçe çoğalan sevgimizi" dizeleriyle anlatmıştı.
Rahşan Ecevit, Kadir Çelik'in yazdığı "Rahşan Ecevit Anlatıyor: Bülent'imle Bir Ömür" kitabında eşi Bülent Ecevit ile evliliğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulunmuştu:
"Evet biz mutlu olduk. Bir de şöyle düşünüyorum. Yani çok sıkıntılı günler geçirdik, siyasi açıdan zor günler geçirdik. Mitinglerimize gelince büyük tehlikeler atlattık mitinglerimizde falan. Yani üstümüze silahlar çevrildi, taşlar atıldı, sopalar kullanıldı falan filan ama hep mutlu olduk."
Hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in son arzusu ortaya çıktı. CNN TÜRK ekranına bağlanan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yaptığı açıklamada, "Rahşan Ecevit’in En büyük arzusu Bülent Ecevit ile aynı kabirde yatabilmekti. Bülent Ecevit ile ayrılmaz bir sevgisi vardı. Buradan karar alacak olan Cumhurbaşkanı ve hükümetimiz. Onlar da bunu uygun görürse Bülent Ecevit ile aynı yerde gömülmesi talebimiz var." ifadelerini kullandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum