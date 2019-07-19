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Kolejli anne sınava "doğum arası" verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 04:50 | Son Güncelleme

Sınav esnasında doğum sancısı tutan kolej öğrencisi Gineli Fatoumata Kourouma Conde, doğum yapar yapmaz ara verdiği sınavına geri döndü

Afrika ülkesi Gine Cumhuriyeti'nde bakalorya (orta öğrenimi bitirme) sınavındayken, doğum sancısı başlayan kolej öğrencisi Fatoumata Kourouma Conde'nin sınavı yarıda keserek doğuma gittiği ve doğum yapar yapmaz gelip, sınavına devam ettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Konakri'ye 250 kilometre mesafedeki Mamou kentinde koleje giden 18 yaşındaki Conde'yi, bakaloryasını almak için girdiği Fizik ve Fransızca testi esnasında doğum sancısı tuttu.

Doğum yapacağının anlaşılması üzerine kentteki Sağlık Merkezi'ne sevk edilen Conde, burada bir erkek bebek dünyaya getirdi. Conde doğumdan hemen sonra bebeği akrabalarına emanet edip, yarıda bıraktığı sınavına geri döndü.

Sınav sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Conde, sınava girmekten menedileceği korkusuyla doğumunu eşinden ve yetkililerden gizlediğini söyledi.

"Yıl boyunca hazırlandığım sınavı kaçırmayı düşünemezdim, çok korktum. Hem sınavı kaçırmadığım hem de erkek bir çocuk dünyaya getirdiğim için çok mutluyum." diyen Conde, sınav sonucunu merakla bekleyeceğini belirtti.

Hastane yetkilileri ise bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
bakalorya doğum Gine Konakri sınav

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