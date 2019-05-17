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Koleksiyoncu iş adamı 6 klasik aracını satışa çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 14:25 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, klasik otomobil tutkunu olan işadamı Abdullah Ezim, 45 aracın bulunduğu koleksiyonundan 6’sını satışa çıkardığını duyurdu.Bugüne kadar 1951 modelden başlayıp 1976 modele kadar 45 otomobil, 2 traktör ve 6 motosikleti olduğunu sahibi olan inegöllü işadamı koleksiyonundan bulunan 1973 model Chevrolet, 1957 model Chevrolet, 1960 model Chevrolet, 1959 model Chevrolet, 1953 model Chevrolet ve 1964 model Ford F100’ünü 6 arabayı satışa çıkardı.İşadamı Ezim yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Araçlarımızın hepsi satılıktır.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, klasik otomobil tutkunu olan işadamı Abdullah Ezim, 45 aracın bulunduğu koleksiyonundan 6’sını satışa çıkardığını duyurdu.
Bugüne kadar 1951 modelden başlayıp 1976 modele kadar 45 otomobil, 2 traktör ve 6 motosikleti olduğunu sahibi olan inegöllü işadamı koleksiyonundan bulunan 1973 model Chevrolet, 1957 model Chevrolet, 1960 model Chevrolet, 1959 model Chevrolet, 1953 model Chevrolet ve 1964 model Ford F100’ünü 6 arabayı satışa çıkardı.
İşadamı Ezim yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Araçlarımızın hepsi satılıktır. Kapalı alanda durmaktadır. Araçlar ile ilgilenen arkadaşlar cumartesi pazar İnegöl’de görebilirler’

Koleksiyoncu iş adamı 6 klasik aracını satışa çıkardı

Koleksiyoncu iş adamı 6 klasik aracını satışa çıkardı

Koleksiyoncu iş adamı 6 klasik aracını satışa çıkardı

Koleksiyoncu iş adamı 6 klasik aracını satışa çıkardı

Koleksiyoncu iş adamı 6 klasik aracını satışa çıkardı

Koleksiyoncu iş adamı 6 klasik aracını satışa çıkardı

Koleksiyoncu iş adamı 6 klasik aracını satışa çıkardı

Koleksiyoncu iş adamı 6 klasik aracını satışa çıkardı

Koleksiyoncu iş adamı 6 klasik aracını satışa çıkardı

Koleksiyoncu iş adamı 6 klasik aracını satışa çıkardı

Koleksiyoncu iş adamı 6 klasik aracını satışa çıkardı

Koleksiyoncu iş adamı 6 klasik aracını satışa çıkardı

Koleksiyoncu iş adamı 6 klasik aracını satışa çıkardı
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