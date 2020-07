Koleksiyonerler yaşadı: OnePlus ilk 10 OnePlus Nord'u hediye edecek!

OnePlus Nord'un tanıtılmasına gerçekten çok az bir zaman kaldı. OnePlus, tanıtıma az bir süre kala ise telefonu bekleyenlere bazı müjdeler sunma peşinde. Bu müjdelerden birini OnePlus Twitter hesabı üzerinden açıkladı. O müjdeye göre OnePlus Nord'u ücretsiz bir şekilde alabilmek mümkün olacak.

OnePlus Twitter hesabından yaptığı açıklama ile 10 üretilecek ilk 10 OnePlus Nord'u OnePlus takipçilerine hediye edeceğini duyurdu. Katılmak için tıpkı bazı fenomenler gibi 'RT et ve beğen' adımlarını uygulayan OnePlus, ne yazık ki Türkiye'yi kapsam içine almamış. Yani yarışmaya Türkiye'den katılmak mümkün değil.

Here’s your chance to WIN one of the first ten #OnePlusNord devices. Ever. And we’re engraving them #01 to #10 to prove it.



To participate:

1. RT and ❤️

2. Fill this => https://t.co/fV4gjm0GXB



Winners will be announced on 21/07 after the #OnePlusNordAR launch. pic.twitter.com/27S7SRkIpA