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Koleksiyonerler yaşadı: OnePlus ilk 10 OnePlus Nord'u hediye edecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.07.2020 17:58 | Son Güncelleme

OnePlus, OnePlus Nord hakkındaki paylaşımlarına devam ediyor. Twitter üzerinden açıklama yapan OnePlus, ilk 10 OnePlus akıllı telefonu hediye edeceğini duyurdu. Bu akıllı telefonlar sadece hediye olması açısından değil, koleksiyonluk numaralarıyla da büyük ilgi görecek gibi.

Koleksiyonerler yaşadı: OnePlus ilk 10 OnePlus Nord'u hediye edecek!

OnePlus Nord'un tanıtılmasına gerçekten çok az bir zaman kaldı. OnePlus, tanıtıma az bir süre kala ise telefonu bekleyenlere bazı müjdeler sunma peşinde. Bu müjdelerden birini OnePlus Twitter hesabı üzerinden açıkladı. O müjdeye göre OnePlus Nord'u ücretsiz bir şekilde alabilmek mümkün olacak.

ONEPLUS İLK 10 ONEPLUS NORD'U HEDİYE EDECEK

OnePlus Twitter hesabından yaptığı açıklama ile 10 üretilecek ilk 10 OnePlus Nord'u OnePlus takipçilerine hediye edeceğini duyurdu. Katılmak için tıpkı bazı fenomenler gibi 'RT et ve beğen' adımlarını uygulayan OnePlus, ne yazık ki Türkiye'yi kapsam içine almamış. Yani yarışmaya Türkiye'den katılmak mümkün değil.

1'DEN 10'A KADAR NUMARALANDIRACAK

ilk 10 OnePlus Nord, üzerindeki numaralarla da özel olduğunu belli edecek. OnePlus'ın paylaştığına göre ilk 10 OnePlus Nord, üretim bandında #01'den #10'a kadar numaralandırılacak. Bu numaralar telefonun arka tarafına yazılacak. Böylece şanslı OnePlus takipçileri, oldukça özel bir hediyenin sahibi olacaklar. OnePlus Nord'un kampanya linki için buraya tıklayabilirsiniz. Ancak tekrar etmekte fayda var; Çekilişe Türkiye'den katılmanın herhangi bir yolu yok. OnePlus, OnePlus Nord'u 21 Temmuz günü düzenleyeceği etkinlik ile birlikte tanıtacak.

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