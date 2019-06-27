Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü genel sekreterleri Bişkek'te toplandı

BİŞKEK (AA) - Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Dönem Başkanı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, KGAÖ'nün politik, askeri, finansal ve ideolojik alanlarda uzun vadeli iş birliğine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, KGAÖ Kırgızistan Genel Sekreteri Damir Saginbayev'in ev sahipliğinde "KGAÖ Genel Sekreterleri Komite Toplantısı" yapıldı ve Ceenbekov da örgüte üye genel sekreterleri kabul etti.

Kabulde konuşan Ceenbekov, KGAÖ'ye üye ülkelerin devlet başkanları arasında mevcut tehlikeler hakkında tam bir görüş birliği bulunduğunu, güvenliği güçlendirmek için de birlikte çalıştıklarını söyledi.

Terör ve aşırılığın ülkeler için tehdit oluşturduğuna işaret eden Ceenbekov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belirli güçlerin terörizmi körüklediğinin farkındayız. Militanlar, KGAÖ'nün etrafındaki ülkelere yönlendiriliyor. Bugün Afganistan toprakları bölgedeki durumu sarsmak için yıkıcı güçlerin en önemli noktası. Bu ülkede terör eylemleri ve uyuşturucu üretimi devam ediyor."