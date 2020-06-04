Köleliği Savunan Ayrılıkçı Komutanın Heykeli Kaldırılıyor

ABD’nin Virginia eyaletinin valisi iç savaş döneminde ayrılıkçı konfederasyon ordusunun komutanı olan General Robert Lee’nin heykelinin kaldırılacağını açıkladı. Köleliği savunan generalin heykelinin kaldırılmasına yönelik plan 3 yıl önce eyalette can kaybıyla sonuçlanan Charlottesville olaylarını tetiklemişti.

Virginia Valisi Ralph Northam, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Richmond kentindeki Anıtlar Caddesi’nde bulunan bronz heykelin en kısa zamanda kaldırılacağını, eyalet yönetimi halkla yapılacak istişarelerle akıbetine karar verene kadar da heykelin depoda tutulacağını açıkladı. Vali Northam’ın heykelin kaldırılacağına yönelik açıklaması salonda alkışlarla karşılandı.

“Yanlış bir tarih anlayışını daha fazla telkin etmeyeceğiz”

Virginia Valisi Northam, “İç savaşın köleliğin şerrinden çok eyalet haklarıyla bağlantılı olduğunu savunan yanlış bir tarih anlayışını eyalet olarak daha fazla telkin etmeyeceğiz. Buna artık kimse inanmıyor” ifadelerini kullandı.

Virginia Valisi’nin siyah toplum liderleri ve aktivistler tarafından övgüyle karşılanan bu kararı, hem Richmond hem de ülke çapında polis memurunun boğazına diziyle bastırarak nefessiz bırakması sonucu hayatını kaybeden George Floyd’un ölümünün ardından düzenlenen protesto gösterilerinin ardından geldi.