Köleliği Savunan Ayrılıkçı Komutanın Heykeli Kaldırılıyor

ABD’nin Virginia eyaletinin valisi iç savaş döneminde ayrılıkçı konfederasyon ordusunun komutanı olan General Robert Lee’nin heykelinin kaldırılacağını açıkladı. Köleliği savunan generalin heykelinin kaldırılmasına yönelik plan 3 yıl önce eyalette can kaybıyla sonuçlanan Charlottesville olaylarını tetiklemişti.
Virginia Valisi Ralph Northam, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Richmond kentindeki Anıtlar Caddesi’nde bulunan bronz heykelin en kısa zamanda kaldırılacağını, eyalet yönetimi halkla yapılacak istişarelerle akıbetine karar verene kadar da heykelin depoda tutulacağını açıkladı. Vali Northam’ın heykelin kaldırılacağına yönelik açıklaması salonda alkışlarla karşılandı.
“Yanlış bir tarih anlayışını daha fazla telkin etmeyeceğiz”
Virginia Valisi Northam, “İç savaşın köleliğin şerrinden çok eyalet haklarıyla bağlantılı olduğunu savunan yanlış bir tarih anlayışını eyalet olarak daha fazla telkin etmeyeceğiz. Buna artık kimse inanmıyor” ifadelerini kullandı.
Virginia Valisi’nin siyah toplum liderleri ve aktivistler tarafından övgüyle karşılanan bu kararı, hem Richmond hem de ülke çapında polis memurunun boğazına diziyle bastırarak nefessiz bırakması sonucu hayatını kaybeden George Floyd’un ölümünün ardından düzenlenen protesto gösterilerinin ardından geldi.
ABD’de iç savaş sırasında ayrılıkçı konfederasyonun başkenti olan Richmond’ın belediye başkanı Levar Stoney de, kentteki Anıtlar Caddesi’nde bulunan dört konfederasyon heykelinin de kaldırılması için harekete geçeceğini açıklamıştı.
Virginia Valisi Northam, 6 metre yüksekliğinde ve 61 metre çapında olan heykelin dev boyutuna da dikkat çekerek, “İnsanların kafalarını kaldırıp bakmasını istediğimiz şeyleri el üstünde tutarız. (Heykelin) ülkemizin en büyük eyaletlerinden birinin başkentini ziyaret etmek üzere buraya gelen insanlara ya da küçük çocuklara nasıl bir mesaj verdiğini düşünün” şeklinde konuştu.
Konfederasyon ordusu komutanı General Robert Lee’nin heykelinin kaldırılmasına Konfederasyon mirası grupları ve Anıtlar Caddesi’nin korunmasına çalışan bazı gruplardan kınama geldi.
General Robert Lee’nin kardeşinin torunlarından olan Robert W. Lee IV de, heykelin kaldırılması kararına destek verdi.
2017 yılında ABD’nin Charlottesville kentinde iç savaş dönemindeki ayrılıkçı Konfederasyon komutanı General Robert Lee’nin heykelinin kaldırılması planına karşı çıkan ırkçı gruplar Virginia Üniversitesi kampüsünde ellerinde meşalelerle gösteri düzenlemiş, aynı gün karşıt grubun düzenlediği gösteride gerilim tırmanmıştı. Olaylarda bir kişi ölmüş, en az 30 kişi de yaralanmıştı.
Başkan Donald Trump’ın o dönem yaşanan olaylarla ilgili “Her iki grupta da kötü insanlar var” açıklaması tartışma yaratmıştı.