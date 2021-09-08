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Kölelik Yanlısı ABD'li Komutanın Heykeli Kaldırıldı

08.09.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heykelin kaldırılmasına yönelik talepler, geçen yıl ırksal adaletsizliğe karşı protestoların başladığı dönemde daha da artmıştı

Kölelik Yanlısı ABD'li Komutanın Heykeli Kaldırıldı

Amerika’nın Virginia eyaletinin başkenti Richmond’da, İç Savaş dönemi komutanlarından kölelik yanlısı Robert E. Lee’nin heykeli kaldırıldı.

Heykelin kaldırılmasına yönelik talepler, geçen yıl ırksal adaletsizliğe karşı protestoların başladığı dönemde daha da artmıştı.

ABD’de İç Savaş’ta, kölelik yanlısı konfedere güçler için çarpışan General Robert E. Lee’nin yaklaşık 6,5 metre yüksekliğindeki bronz heykeli 1890 yılından bu yana, bazı güney eyaletlerinin oluşturduğu Konfedere Devletler’in başkenti olan Richmond’daki Monument Avenue’da (Anıt Caddesi) sergileniyordu.

Heykelin yerinden sökülme anı birçok kişi tarafından izlendi.

Irkçılık karşıtı protestolarda hedef olan bu tür semboller, bazı kesimler tarafından, güney eyaletlerinin geçmişini temsil ettiği gerekçesiyle hala savunuluyor.

300’den fazla sembol ırkçılığı temsil ettikleri gerekçesiyle kaldırıldı

Tartışma konusu olan General Robert E. Lee’nin heykelinin kaldırılmasına yönelik plan ilk olarak geçen yıl Haziran ayında açıklanmıştı. Virginia eyaletinin Demokrat Partili valisi Ralph Northam, bu açıklamayı, Minnesota’nın Minneapolis kentinde siyah George Floyd’un beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmesinden 10 gün sonra yapmıştı. Floyd’un öldürülmesi geçen yıl önce Amerika daha sonra da diğer birçok ülkede ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolara neden olmuştu.

Virginia Anayasa Mahkemesi, geçen hafta aldığı kararda, Vali Northam’ın heykeli kaldırma yetkisi olduğu hükmüne vardı. Heykelin kaldırılmasına yönelik girişimlere, geçen yıl bölgedeki bazı gruplar ve General Lee’nin akrabaları tarafından dava açılmıştı.

Son 6 yıl içinde Amerika genelinde kölelik yanlısı Konfederasyon döneminden kalma ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunma amaçlı kullanılan 300’den fazla sembol kaldırıldı. Buna benzer 2 binden fazla sembol ise hala yerlerinde duruyor.

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