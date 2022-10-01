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  4. 'Kölem olmak isteyen çok' demişti! Ebru Polat takipçilerine sütyenli yılan dansı yaptı

'Kölem olmak isteyen çok' demişti! Ebru Polat takipçilerine sütyenli yılan dansı yaptı

01.10.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında bulunan Ebru Polat, Instagram'dan takipçileriyle soru cevap yaptı. Ebru Polat, bir takipçisinden gelen ''Şu anki halin?'' sorusuna sütyenli yılan dansıyla yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde ''Çok fazla kölem olmak isteyen oldu'' itirafıyla şaşırtan Ebru Polat, bu defa Instagram hesabından paylaştığı dans videosuyla dikkatleri üzerine çekti. Polat, ''Şu anki halin?'' sorusuna siyah sütyeniyle kamera karşısında dans ederek yanıt verdi.

'Kölem olmak isteyen çok' demişti! Ebru Polat takipçilerine sütyenli yılan dansı yaptı

EŞCİNSELLİK YANITI

Son zamanlarda takipçileriyle yaptığı soru cevap etkinlikleriyle gündeme gelen Ebru Polat, ''Hiç bir kızla seviştin mi?'' sorusuna ''Hayır ama çok teklif aldım'' demişti. Bu tür sorulardan rahatsız olduğunu söyleyen Polat, ''Kızlar! Erkekler bile böyle sorular sormuyor bana. Utanıyorum valla'' ifadelerini kullanmıştı.

'Kölem olmak isteyen çok' demişti! Ebru Polat takipçilerine sütyenli yılan dansı yaptı

Polat, öte yandan ''Çok fazla kölem olmak isteyen oldu'' itirafıyla da şaşırtmıştı.

'Kölem olmak isteyen çok' demişti! Ebru Polat takipçilerine sütyenli yılan dansı yaptı

Bir dönem avukatlık yapan ancak sonrasında kozmetik sektörüne giren Polat'ın, günlük 40 bin lira kazandığı iddiası, magazin gündemini sarstı.

'Kölem olmak isteyen çok' demişti! Ebru Polat takipçilerine sütyenli yılan dansı yaptı

Kendi adıyla kurduğu güzellik merkezlerini işleten Polat, geçtiğimiz günlerde Zorlu AVM'de görüntülendi. Elindeki tapuyu gösteren Polat, muhabirlere ''Arsa aldım'' açıklamasında bulundu.

'Kölem olmak isteyen çok' demişti! Ebru Polat takipçilerine sütyenli yılan dansı yaptı

Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan fenomenin, sosyal medyadan da yüklü miktarda para kazandığı konuşuluyor.

'Kölem olmak isteyen çok' demişti! Ebru Polat takipçilerine sütyenli yılan dansı yaptı


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