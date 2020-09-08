Kolesnikova'nın yanındaki iki kişinin ise sınır geçmeye başardığı kaydedildi.Belarus makamlarından salı günü yapılan açıklamaya göre, muhalif politikacı Maria Kolesnikova, Ukrayna sınırında gözaltına alındı. Belarus sınır makamları, Kolesnikova'nın pazartesiyi salıya bağlayan gece sınırı geçmeye çalıştığını açıkladı. Belarus devlet televizyonunda yer alan haberlerde Kolesnikova'nın salı sabaha karşı otomobille sınırı geçmeye çalıştığı ve otomobilden indirildiği kaydedildi. Kolesnikova'nın yanında olan Koordinasyon Konseyi üyesi iki kişinin ise sınırı geçmeyi başardığı belirtildi. Bir sözcü "Kolesnikova şu anda gözaltında tutuluyor" diye konuştu.

Belarus'taki muhalif güçleri aynı çatı altında toplayan Koordinasyon Konseyi'nden sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise Maria Kolesnikova, çalışanı Ivan Kravzov ve sözcüsü Anton Rodnenkov'un nerede olduğunun bilinmediği vurgulanmıştı. Açıklamada "Sadece Maria Kolesnikova'nın ülkeyi gönüllü olarak terk etmek istemediğini doğrulamamız mümkün" ifadesine yer verilmişti.