Kolesterol belirtileri nelerdir? Kolesterol yükselince ne hissedilir?

Kolesterol, lipoproteinler adı verilen taşıyıcı moleküller aracılığıyla kan dolaşımında taşınır. 2 ana tip lipoprotein vardır: düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) ve yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL). LDL, genellikle "kötü" kolesterol olarak adlandırılır çünkü yüksek seviyeleri arterlerde plak birikmesine yol açabilir. Bu plak birikimi, arterlerin daralmasına ve sertleşmesine neden olarak ateroskleroz olarak bilinen durumu oluşturur. Ateroskleroz, kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalıkların başlıca nedenidir.

Kolesterol belirtileri nelerdir?

Kolesterol belirtileri yüksek ya da düşük olmasına, iyi ya da kötü kolesterol olmasına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Kötü kolesterol olarak da bilinen LDL kolesterol yüksekliği belirtileri genellikle yaşanmaz. Yüksek kolesterol belirtileri genellikle kendisini belli etmediği için "sessiz katil" olarak adlandırılır. Bu nedenle düzenli kontroller ve önleyici sağlık tedbirleri hayati öneme sahiptir. Ancak kolesterol yüksekliği belirtileri şu şekilde seyredebilir:

Göğüs ağrısı

Göğüste basınç hissi

Nefes darlığı

Baş dönmesi ya da baş ağrısı

Bacaklarda ağrı ya da kramp

Öte yandan iyi kolesterol olarak adlandırılan HDL kolesterol de belirti vermeyebilir. Bu nedenle, birçok insan HDL kolesterol seviyelerinin düşük olduğunu ancak kan testi yaptırıncaya kadar fark etmez. Ancak bazı durumlarda yaşanabilen HDL kolesterol düşüklüğü belirtileri şunlardır:

Erken koroner arter hastalığı

Periferik arter hastalığı

Ayak ülserleri

Ereksiyon problemleri

Kolesterol yükselince ne hissedilir?

Kolesterol yüksekliği genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz. Bu nedenle "Kolesterol yüksek olduğunu nasıl anlarsın?" sorusuna net bir cevap vermek zordur. Çoğu insan kolesterol seviyelerinin yüksek olduğunu ancak kan testi yaptırıncaya kadar fark etmez. Ancak kolesterol yüksekliği vücutta ne yapar sorusuna şu yanıtları verebiliriz:

Göğüs ağrısı

Nefes darlığı

Baş dönmesi veya baş ağrısı

Bacaklarda ağrı ve kramp

Kolesterol uyku hâli yapar mı?

Kolesterolün doğrudan uyku hâliyle bağlantısı olmasa da yüksek kolesterol yorgunluğa, uyku apnesine, uyku düzensizliğe ve diğer hastalıklar dolayısıyla uyku hâlini etkileyebilir.

Önemli not: Bu içerik bilgi amaçlıdır, tıbbi tavsiye değildir.





