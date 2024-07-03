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Kolesterol belirtileri nelerdir? Kolesterol yükselince ne hissedilir?

Cem Ölmez Cem Ölmez
26.06.2024 13:25
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Kolesterol, vücudumuzda doğal olarak bulunan, hücrelerin yapısında ve hormonların üretiminde önemli bir rol oynayan yağ benzeri bir maddedir. Vücudumuz, ihtiyaç duyduğu kolesterolün çoğunu karaciğerde üretir, ancak besinlerle de kolesterol alırız. Kolesterolün sağlığımız için gerekli olduğu doğru olmakla birlikte, yüksek seviyeleri kalp hastalığı ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki, kolesterol belirtileri nelerdir?

Kolesterol belirtileri nelerdir? Kolesterol yükselince ne hissedilir?

Kolesterol, lipoproteinler adı verilen taşıyıcı moleküller aracılığıyla kan dolaşımında taşınır. 2 ana tip lipoprotein vardır: düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) ve yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL). LDL, genellikle "kötü" kolesterol olarak adlandırılır çünkü yüksek seviyeleri arterlerde plak birikmesine yol açabilir. Bu plak birikimi, arterlerin daralmasına ve sertleşmesine neden olarak ateroskleroz olarak bilinen durumu oluşturur. Ateroskleroz, kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalıkların başlıca nedenidir.

Kolesterol belirtileri nelerdir?

Kolesterol belirtileri yüksek ya da düşük olmasına, iyi ya da kötü kolesterol olmasına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Kötü kolesterol olarak da bilinen LDL kolesterol yüksekliği belirtileri genellikle yaşanmaz. Yüksek kolesterol belirtileri genellikle kendisini belli etmediği için "sessiz katil" olarak adlandırılır. Bu nedenle düzenli kontroller ve önleyici sağlık tedbirleri hayati öneme sahiptir. Ancak kolesterol yüksekliği belirtileri şu şekilde seyredebilir:

  • Göğüs ağrısı
  • Göğüste basınç hissi
  • Nefes darlığı
  • Baş dönmesi ya da baş ağrısı
  • Bacaklarda ağrı ya da kramp

Öte yandan iyi kolesterol olarak adlandırılan HDL kolesterol de belirti vermeyebilir. Bu nedenle, birçok insan HDL kolesterol seviyelerinin düşük olduğunu ancak kan testi yaptırıncaya kadar fark etmez. Ancak bazı durumlarda yaşanabilen HDL kolesterol düşüklüğü belirtileri şunlardır:

  • Erken koroner arter hastalığı
  • Periferik arter hastalığı
  • Ayak ülserleri
  • Ereksiyon problemleri

Kolesterol yükselince ne hissedilir?

Kolesterol yüksekliği genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz. Bu nedenle "Kolesterol yüksek olduğunu nasıl anlarsın?" sorusuna net bir cevap vermek zordur. Çoğu insan kolesterol seviyelerinin yüksek olduğunu ancak kan testi yaptırıncaya kadar fark etmez. Ancak kolesterol yüksekliği vücutta ne yapar sorusuna şu yanıtları verebiliriz:

  • Göğüs ağrısı
  • Nefes darlığı
  • Baş dönmesi veya baş ağrısı
  • Bacaklarda ağrı ve kramp

Kolesterol uyku hâli yapar mı?

Kolesterolün doğrudan uyku hâliyle bağlantısı olmasa da yüksek kolesterol yorgunluğa, uyku apnesine, uyku düzensizliğe ve diğer hastalıklar dolayısıyla uyku hâlini etkileyebilir.

Önemli not: Bu içerik bilgi amaçlıdır, tıbbi tavsiye değildir.

Express


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