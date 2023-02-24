Kolesterole ne iyi gelir? Evde kolesterol nasıl düşürülür?

Kötü kolesterolü düşürmek için yapılabilecek en önemli adımlardan biri de beslenme programını düzenlemektir. Eğer kolesterolünüz yüksekse bazı yiyeceklerden destek alabilir ve uzak durmanız gereken konulara dikkat edebilirsiniz. Yaşamınızda getireceğiniz yeni düzenlemeler ile çok daha sağlıklı olabilir, kolesterolünüzün dengede olmasını sağlayabilirsiniz. Yüksek kolesterolünüz varsa ya da kolesterolünüzü kontrol altında tutmak için düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız doktorunuza danışarak, evde uygulamanız gereken yöntemler hakkında bilgi alabilir, beslenme önerilerine uyabilirsiniz.

Kolesterol yüksekliği vücutta ne yapar?

Kanda depolanan kötü kolesterol, damar duvarlarına yerleşir. Bunun sonucunda da damar tıkanıkları yaşanır. Ayrıca normalin üstünde olan kolesterol değerleri, safra kesesinde yer alan bazı maddeler ile birleşir ve safra taşlarının oluşumuna sebebiyet verebilir. Yüksek kolesterol bazı belirtilerle kendini gösterir. "Kolesterol belirtileri nelerdir?" sorusu için en sık rastlanan kolesterol yüksekliği belirtileri ise şekilde sıralanabilir:

Yüz ve göz çevresinde gözlemlenen sarı renkte yağ bezeleri

Hâlsizlik, yorgunluk ve baş dönmesi

Bacak ve ayaklarda uyuşmalar

Göğüs ağrısı ve nefes darlığı

Yaraların normalden geç iyileşmesi

Cildin solgun görüntüsü

Deri altında yağ birikmesi ve ciltte lekelenmeler

Vücudun bazı bölgelerinde morarma gibi durumların oluşması, kolesterol yüksekliğini işaret edebilir.

Kolesterol nasıl düşer?

Kolesterol düşürücü şeylerden ilki sağlıklı beslenmektir. Sağlıklı beslenmek kolesterolü düşürmek için tek başına yeterli olmayabilir. Sağlıkla beslenmenin yanı sıra mutlaka uyulması gereken bazı yaşam değişiklikleri vardır. En etkili kolesterol düşürücü sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizdir. "Kolesterole ne iyi gelir?" sorusu için dikkat etmeniz gereken noktaları şu şekilde sıralayabiliriz.

Sağlıklı gıdalar ile beslenmektir. Hayvansal kökenli gıdalardan uzak durmak gerekebilir.

Rafine şekerden uzak durmanız da çok önemlidir.

Daha fazla sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeniz önerilir.

Hareketli bir yaşam sürmeniz gerekir.

Ağır bir spor değil günlük en az yarım saatlik yürüyüşler yapmalısınız.

Düzenli yapılan spor HDL’yi yani sağlıklı kolesterolü yükselten yöntemlerden biridir.

Düzenli uyku rutini oluşturmak gerekir.

Stresten uzak bir yaşam sürmek de kolesterol seviyelerinin düzenlenmesinde önemlidir.

Doymuş yağlardan uzak sağlıklı yağlar tüketmeye özen göstermek gerekir.

Çok yağlı yemeklerden uzak durmak gereklidir.

Diyet ve egzersiz ile mevcut kolesterol değerinizi düşüremiyorsanız bu noktada uzman bir doktor ile görüşmek ve gerekirse ilaç tedavisine başlamak gerekir.

Kolesterolü en hızlı ne düşürür?

Kolesterolü düşüren yiyecekler sayesinde hızlı bir şekilde daha sağlıklı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Ceviz, fındık ve badem gibi sağlıklı kuru yemişler, çiğ olarak tüketmek oldukça yararlıdır. Sağlıklı tahıllar ve kurubaklagiller tüketerek daha sağlıklı olabilirsiniz. Kolesterolü en hızlı düşürmenin yollarından en önemlisi işlenmiş yağlardan yani margarin, tereyağı gibi hayvansal yağlardan uzak durmak, sebze ağırlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmaktır.

Meyve ve sebze ağırlıklı beslenerek ve yemeklerde taze salata tüketerek kolesterolünüzü hızlı bir şekilde düşürebilirsiniz.

Şekersiz ilavesiz çikolata tüketebilirsiniz ancak miktarlarını iyi ayarlamanız ve fazla tüketimden kaçınmanız gerekir.

Avokado sağlıklı yağ gurubundan olduğu için kolesterolün hızlı düşmesine de yardımcı olur.

Sarımsak antioksidan içerdiği için kolesterolün düşmesinden etkili olan yiyeceklerdendir.

Zeytinyağı tüketimi de kolesterole iyi gelir. Salata ve yemeklerde yeterli miktarlarda zeytinyağı tüketilmesi önerilir.

Evde kolesterol nasıl düşürülür?

Evde kolesterol ölçümü yapılmaz. Kolesterol değerlerini öğrenmek için kan tahlili yaptırmak gerekir. Kantahillerinde eğer kolesterol seviyeleriniz yüksek geldiyse doktorun size önerdiği tedavi ve tavsiyelere uymanız önemlidir. Evde omega-3 gibi kötü kolesterol düşürmeye yardımcı olan bileşenleri içeren balık, ceviz, semizotu gibi besinlere yönelebilirsiniz. Ayrıca yulaf, badem ve avokado gibi besinler de evde kolesterolü düşürmenize yardımcı olur. Kefir, yoğurt, ayran gibi kolesterol düşürücü ilaçlarla benzer şekilde etki sağlayan probiyotik besinleri özellikle tüketebilirsiniz. Kuru yemişlerin kalori değeri yüksek olduğu unutulmamalıdır. Doktorunuzdan yardım alarak hangi miktarda tüketmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.

LDL kolesterol nasıl düşürülür?

LDL kolesterolün düşmesi için bol bol balık tüketebilirsiniz. Tahıl, taze sebze ve meyve tüketimi artırılarak LDL kolesterolü düşürebilirsiniz. Tam yağlı süt ürünleri yerine az yağlı ürünlere yönelmelisiniz. Margarin, hamur işler, kızartma yiyecekler ve fast food gibi gıdalardan da uzak durmanız gerekir. "Yüksek kolesterole ne iyi gelir?" sorusu için bazı önerileri uygulayabilirsiniz. Yüksek kolesterolün düşürülmesinde beslenmemin yeri oldukça mühimdir. Beslenmede bazı noktalara özen göstererek ve hareketli bir yaşam tarzı benimseyerek, kolesterol değerlerinizi dengede tutabilirsiniz.

Az yağlı etler tüketmelisiniz.

Sakatat tüketimi olabildiğince azaltılmalıdır.

Salam, sucuk gibi işlenmiş gıdalardan uzak durmanız gerekir.

Daha çok beyaz et tercih etmelisiniz. Et pişirme yöntemi olarak ızgara, haşlama ve buğulama yöntemlerini tercih etmelisiniz.

Öğünlerinizde mutlaka balığa yer vermelisiniz.

Tahıl, taze sebze ve meyve tüketiminizi arttırmalısınız.

Hamur işler, kızartma yiyecekler ve fast food türü gıdalardan uzak durmalısınız.

Ceviz, fındık, fıstık gibi kuruyemişleri mutlaka uygun miktarlarda tüketmelisiniz.

Kolesterolü düşürmek için ne yapmalıyım?

Yüksek kolesterolü olan bireyler öğünlerinde ağırlıklı olarak beyaz eti tercih etmesi gerekir. Pişirme yöntemi bakımından haşlama, buğulama ve ızgara tercih edilmelidir. Kırmızı etten daha uzak durmanız gerekir. Bolca balık tüketmekte herhangi bir sakınca bulunmaz. Aynı zamanda tahıl, taze meyve ve sebze tüketimine özen göstermeniz gerekir. Tam yağlı süt ve süt ürünleri yerine çok daha az yağ içeren gıdalar içinden seçimler yapmalısınız. Beslenmeye ek olarak kolesterol düşüren hareketler hakkında bilgiler edinmeli ve düzenli olarak hafif egzersiz ya da yürüyüş yapmalısınız.

Genetik kolesterol nasıl düşürülür?

Genetik kolesterol, ailesel hiperkolesterolemi adı verilen ve ebeveynden çocuğa geçen genetik bir yüksek kolesteroldür. Bu genetik riskle doğan kişiler, doğumdan itibaren vücudun ihtiyacı olandan çok fazla miktarda kolesterol depolayabilir. Bu durum atardamarlarda gelecekte ciddi risk oluşturabilir. Genetik kolesterolü düşürmek için düzenli ve sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizler yapılmalıdır. Ancak, tüm bunlar bir uzmanla görüştükten sonra doktor kontrolünde düzenlenmelidir.



