Kolesterole ne iyi gelir? Evde kolesterol nasıl düşürülür?

Kötü kolesterolü düşürmek için yapılabilecek en önemli adımlardan biri de beslenme programını düzenlemektir. Eğer kolesterolünüz yüksekse bazı yiyeceklerden destek alabilir ve uzak durmanız gereken konulara dikkat edebilirsiniz. Yaşamınızda getireceğiniz yeni düzenlemeler ile çok daha sağlıklı olabilir, kolesterolünüzün dengede olmasını sağlayabilirsiniz. Yüksek kolesterolünüz varsa ya da kolesterolünüzü kontrol altında tutmak için düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız doktorunuza danışarak, evde uygulamanız gereken yöntemler hakkında bilgi alabilir, beslenme önerilerine uyabilirsiniz.
Kanda depolanan kötü kolesterol, damar duvarlarına yerleşir. Bunun sonucunda da damar tıkanıkları yaşanır. Ayrıca normalin üstünde olan kolesterol değerleri, safra kesesinde yer alan bazı maddeler ile birleşir ve safra taşlarının oluşumuna sebebiyet verebilir. Yüksek kolesterol bazı belirtilerle kendini gösterir. "Kolesterol belirtileri nelerdir?" sorusu için en sık rastlanan kolesterol yüksekliği belirtileri ise şekilde sıralanabilir:
Kolesterol düşürücü şeylerden ilki sağlıklı beslenmektir. Sağlıklı beslenmek kolesterolü düşürmek için tek başına yeterli olmayabilir. Sağlıkla beslenmenin yanı sıra mutlaka uyulması gereken bazı yaşam değişiklikleri vardır. En etkili kolesterol düşürücü sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizdir. "Kolesterole ne iyi gelir?" sorusu için dikkat etmeniz gereken noktaları şu şekilde sıralayabiliriz.
Diyet ve egzersiz ile mevcut kolesterol değerinizi düşüremiyorsanız bu noktada uzman bir doktor ile görüşmek ve gerekirse ilaç tedavisine başlamak gerekir.
Kolesterolü düşüren yiyecekler sayesinde hızlı bir şekilde daha sağlıklı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Ceviz, fındık ve badem gibi sağlıklı kuru yemişler, çiğ olarak tüketmek oldukça yararlıdır. Sağlıklı tahıllar ve kurubaklagiller tüketerek daha sağlıklı olabilirsiniz. Kolesterolü en hızlı düşürmenin yollarından en önemlisi işlenmiş yağlardan yani margarin, tereyağı gibi hayvansal yağlardan uzak durmak, sebze ağırlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmaktır.
Evde kolesterol ölçümü yapılmaz. Kolesterol değerlerini öğrenmek için kan tahlili yaptırmak gerekir. Kantahillerinde eğer kolesterol seviyeleriniz yüksek geldiyse doktorun size önerdiği tedavi ve tavsiyelere uymanız önemlidir. Evde omega-3 gibi kötü kolesterol düşürmeye yardımcı olan bileşenleri içeren balık, ceviz, semizotu gibi besinlere yönelebilirsiniz. Ayrıca yulaf, badem ve avokado gibi besinler de evde kolesterolü düşürmenize yardımcı olur. Kefir, yoğurt, ayran gibi kolesterol düşürücü ilaçlarla benzer şekilde etki sağlayan probiyotik besinleri özellikle tüketebilirsiniz. Kuru yemişlerin kalori değeri yüksek olduğu unutulmamalıdır. Doktorunuzdan yardım alarak hangi miktarda tüketmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.
LDL kolesterolün düşmesi için bol bol balık tüketebilirsiniz. Tahıl, taze sebze ve meyve tüketimi artırılarak LDL kolesterolü düşürebilirsiniz. Tam yağlı süt ürünleri yerine az yağlı ürünlere yönelmelisiniz. Margarin, hamur işler, kızartma yiyecekler ve fast food gibi gıdalardan da uzak durmanız gerekir. "Yüksek kolesterole ne iyi gelir?" sorusu için bazı önerileri uygulayabilirsiniz. Yüksek kolesterolün düşürülmesinde beslenmemin yeri oldukça mühimdir. Beslenmede bazı noktalara özen göstererek ve hareketli bir yaşam tarzı benimseyerek, kolesterol değerlerinizi dengede tutabilirsiniz.
Yüksek kolesterolü olan bireyler öğünlerinde ağırlıklı olarak beyaz eti tercih etmesi gerekir. Pişirme yöntemi bakımından haşlama, buğulama ve ızgara tercih edilmelidir. Kırmızı etten daha uzak durmanız gerekir. Bolca balık tüketmekte herhangi bir sakınca bulunmaz. Aynı zamanda tahıl, taze meyve ve sebze tüketimine özen göstermeniz gerekir. Tam yağlı süt ve süt ürünleri yerine çok daha az yağ içeren gıdalar içinden seçimler yapmalısınız. Beslenmeye ek olarak kolesterol düşüren hareketler hakkında bilgiler edinmeli ve düzenli olarak hafif egzersiz ya da yürüyüş yapmalısınız.
Genetik kolesterol, ailesel hiperkolesterolemi adı verilen ve ebeveynden çocuğa geçen genetik bir yüksek kolesteroldür. Bu genetik riskle doğan kişiler, doğumdan itibaren vücudun ihtiyacı olandan çok fazla miktarda kolesterol depolayabilir. Bu durum atardamarlarda gelecekte ciddi risk oluşturabilir. Genetik kolesterolü düşürmek için düzenli ve sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizler yapılmalıdır. Ancak, tüm bunlar bir uzmanla görüştükten sonra doktor kontrolünde düzenlenmelidir.