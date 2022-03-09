HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kolesterolü ve tansiyonu olanların kahve tercihi özel olmalı

Kolesterolü ve tansiyonu olanların kahve tercihi özel olmalı

09.03.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvenin birçok farklı çeşidi bulunuyor. Kahvenin faydaları olduğu gibi fazlasıyla zararı da bulunuyor. Kolesterol ve tansiyon hastaları kahve tüketirken vücutlarının olumsuz etkilenmemesi adına farklı kahveleri tercih etmeliler. Sağlık için kahve içerken yanında kullanılanlar ve içilen miktar da oldukça önem taşıyor.

Kolesterolü ve tansiyonu olanların kahve tercihi özel olmalı

Kahve tüm dünyada tercih edildiği gibi ülkemizde de vazgeçilmez sıcak içecekler arasında yer alıyor. Türk kahvesi, sütlü kahve, filtre kahve gibi birçok çeşidi bulunuyor. Faydalarının yanı sıra zararlarının da bulunması tartışmalara yol açıyor. Hastalığınıza uygun olarak içeceğiniz kahve daha az zarar gösteriyor. Kolesterol ve tansiyon hastaları kahve tercihi yaparken daha dikkatli olmaları gerekiyor. İçilen kahve miktarının da sağlık ile bağlantısı bulunuyor. CnnTürk'ün haberine göre kahve tercihleri aşağıda yer alan şekilde olmalıdır.

KOLESTEROLÜ OLANLAR FİLTRE KAHVE İÇMELİLER

z1

“Filtrelenmemiş kahvenin kötü kolesterolü artırdığına dair çalışmalar mevcut” diyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Günlük sadece 1-2 fincan kahve içiyorsanız, kolesterol açısından sorun görünmüyor. Ancak günlük kahve tüketiminiz hem daha fazla hem de kremalı, aromalı, tatlandırılmış kahveleri tercih ediyorsanız, o zaman kolesterole etkisi daha düşük olan filtre kahveyi seçmelisiniz” diyor. Kahvenin kalbimize etkisi ise şöyle:

KAHVENİN YANINDA SİGARA İÇİLMEMELİ

z5

Yapılan iki farklı araştırma, günde beş fincana kadar kahve içmekle kalp hastalığı arasında bir ilişkinin olmadığını gösteriyor. Günlük ortalama 2-4 fincan kahve içmekse; kalp ve kalbe bağlı tüm rahatsızlıklara yakalanma ve ölüm risklerini azalttığını ortaya koyuyor. Tüketim aşırı olmadığı sürece kahve, sağlıklı bir ömür geçirmenize katkı sağlıyor. Bir şartla; yanında sigara içilmemesi gerekiyor.

KALP HASTALARI SORUN YAŞAYABİLİR

Klinik deneyimler, kafeinin kalp atım hızı değişkenliği düşük, kalp rahatsızlığı olan veya kalp krizi geçiren insanlar için bazı durumlarda sorun yaratabileceğini söylüyor. Ancak araştırmalar, düzenli bir kahve içicisi yani günlük ortalama 2-4 fincan aralığında kahve içen birisi için olumsuz etki yaratmadığını gösteriyor. Kafein vücuda girdiğinde, sempatik sinir sistemini uyarıyor. Bu, kan basıncının yükselmesine, adrenalinin salınmasına neden oluyor; kalbin daha sert ve daha hızlı atmasını sağlıyor.

KAFEİN İYİ BİR İDRAR SÖKTÜRÜCÜ

z4

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, "Kafein, iyi bir idrar söktürücüdür. Bu nedenle, magnezyum, potasyum ve B vitaminleri gibi hayati olan ve suda çözünebilir besinlerin kaybına sebep olabilir ve daha güçlü diüretiklerle aynı riskleri taşır. Eğer günde 6 bardak ve üstü kahve tüketiyorsanız, kahvenize süt ekleyerek bu olumsuz etkiyi azaltabilirsiniz" diyerek uyardı.

TANSİYON HASTALARI KAHVEYİ AZ SÜTÜ BOL TERCİH ETMELİ

z6

Uzun vadeli kafein tüketiminin yüksek tansiyon geliştirme olasılığını artırabileceği düşünülürken, birçok çalışma bu yaklaşımın doğru olmadığını gösteriyor. Ancak zaten yüksek tansiyonunuz varsa, kahvenin ve dolayısıyla kafeinin bir risk oluşturabileceği unutulmamalı. Kısaca tansiyon riskiniz varsa ve kan basıncınızı kontrol etmekte zorlanıyorsanız, kahve içerken kalp sağlığınıza daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Yine aynı şekilde kahvenizi az, sütü bol koyarak kahve tüketebilirsiniz. FİLTRE KAHVE KOLESTEROLÜ ETKİLEMEZ. Filtrelenmemiş kahvenin kötü kolesterolü artırdığına dair çalışmalar mevcut. Günlük sadece 1-2 fincan kahve içiyorsanız, kolesterol açısından sorun görünmüyor. Ancak günlük kahve tüketiminiz hem daha fazla, hem de kremalı, aromalı, tatlandırılmış kahveleri tercih ediyorsanız, o zaman kolesterole etkisi daha düşük olan filtre kahveyi seçmelisiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Geçse bile belirtileri sürüyorGeçse bile belirtileri sürüyor
Polonya'nın Ukrayna için MİG-29 teklifine Pentagon'dan yanıtPolonya'nın Ukrayna için MİG-29 teklifine Pentagon'dan yanıt
Fransa Macron'la alay ediyor! Hepsi tiyatro çıktıFransa Macron'la alay ediyor! Hepsi tiyatro çıktı
Anahtar Kelimeler:
tansiyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın ve petrol fiyatı rekora yöneldi!

Altın ve petrol fiyatı rekora yöneldi!

Benzin ve motorine zam mı gelecek?

Benzin ve motorine zam mı gelecek?

Erdoğan'dan akaryakıttaki artışla ilgili açıklama

Erdoğan'dan akaryakıttaki artışla ilgili açıklama

Valilik açıkladı: İstanbul'da okullar tatil edildi

Valilik açıkladı: İstanbul'da okullar tatil edildi

Evlendi, hayatının şokunu yaşadı! 'Eve gelme canım' deyip...

Evlendi, hayatının şokunu yaşadı! 'Eve gelme canım' deyip...

Erdoğan açıkladı... Asıl hedef Putin-Zelenskiy buluşması

Erdoğan açıkladı... Asıl hedef Putin-Zelenskiy buluşması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.