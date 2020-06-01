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Kolezyum 84 gün sonra ziyaretçilere açıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.06.2020 16:50 | Son Güncelleme

İtalya'nın başkenti Roma'nın simgesi tarihi yapı Kolezyum, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan karantina döneminin ardından bugün yeniden kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Kolezyum 84 gün sonra ziyaretçilere açıldı

Milattan sonra 72 ila 80 yıllarında inşa edilen, Roma İmparatorluğu döneminde büyük eğlencelere ev sahipliği yapan, halihazırda ise İtalya'da en çok ziyaret edilen yerlerden olan Kolezyum, 84 günlük karantinanın ardından yeniden ziyaretçi ağırlamaya başladı.

Tarihi yapının girişinde, Covid-19'dan korunmaya yönelik tedbirler kapsamında işaret ve elektronik ateş ölçme aletleri yerleştirildiği görüldü. Kolezyum'u ziyaret edeceklerin maske takmaları da zorunlu olacak.

Ziyaretçilerin yoğunluk olmaması için randevulu bilet satışıyla kabul edildiği öğrenildi.

Antik Roma şehri (Forum Romano) de ziyaretçilere açıldı.

Asıl adı Flavianus Amfitiyatrosu olan Kolezyum, 2019 yılında ağırladığı 7,5 milyon turistle İtalya'nın en çok ziyaret edilen anıt yapılarından biri olmuştu.

İtalya'da, Covid-19 salgınına yönelik tedbirlerin 4 ve 18 Mayıs'ta kapsamlı şekilde gevşetilmesinin ardından, tedbirlerini alan müzeler de açılmaya devam ediyor.

Buna göre, Floransa kentindeki tarihi Uffizi Galerisi de bugün kapılarını açtı.

Covid-19 acil durumunda İtalya ile tedbirleri eş zamanlı uygulayan Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'nde de ünlü Vatikan Müzesi ziyarete açıldı.

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