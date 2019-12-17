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Kolilerini incelemek isteyen görevliyi oyuncak silahla tehdit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 13:07 | Son Güncelleme

SAMSUN'da kargoyla göndermek istediği kolileri güvenlik gerekçesiyle incelemek isteyen PTT şubesindeki memur Y.Ö.'yü (39), oyuncak tabancayla tehdit ettiği öne sürülen M.Ş.

Kolilerini incelemek isteyen görevliyi oyuncak silahla tehdit etti

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da kargoyla göndermek istediği kolileri güvenlik gerekçesiyle incelemek isteyen PTT şubesindeki memur Y.Ö.'yü (39), oyuncak tabancayla tehdit ettiği öne sürülen M.Ş. (44), polis ekiplerince yakalandı.
Olay, dün saat 10.45'te İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki PTT şubesinde meydana geldi. İçinde çiçek bulunan kolilerini kargolamak üzere PTT şubesine gelen M.Ş. (44), iddiaya göre görevli memur Y.Ö.'nün kolileri incelemek istemesine tepki gösterdi. Sinirlenip, şubeden ayrılan M.Ş., aracından aldığı tabancayla yeniden geldiği şubedeki görevli Y.Ö.'yü tehdit etti. Şüpheli, PTT şubesinden çıkarak uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
İhbarla gelen Gazi Polis Merkezi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
M.Ş., oyuncak olduğunu söylediği tabancayı polis ekiplerine teslim etti.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Kolilerini incelemek isteyen görevliyi oyuncak silahla tehdit etti

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