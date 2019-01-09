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Kolin İnşaat'tan hisse açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 15:17 | Son Güncelleme

İSTANBUL Havalimanı inşası ve 25 yıl boyunca işletmesini üstlenen İGA İşletmesi A.Ş ortaklarından bulunan Kolin inşaat yüzde 20'lik hissesini devir edeceğini açıkladı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Havalimanı inşası ve 25 yıl boyunca işletmesini üstlenen İGA İşletmesi A.Ş ortaklarından bulunan Kolin inşaat yüzde 20'lik hissesini devir edeceğini açıkladı.
Konuyla ilgili olarak Kolin İnşaat A.Ş'den yapılan açıklamada, "Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu önemli mega projelerden biri olan İstanbul Havalimanı'nın sıfır noktasından itibaren ortakları arasında yer alan kuruluşumuz, bu yatırımın projenin tamamlanma aşamasına gelmesi ve işletmeye açılmasıyla birlikte yeni bir değerlendirmeye gitme kararı almıştır. Kolin İnşaat olarak farklı işlerimizde de ortaklığımızı sürdürdüğümüz İGA'da ortaklarımızla İGA'daki hisselerimizin devri üzerine görüşmelerimizi sürdürdüğümüzü belirtmek isteriz" denildi.

5 ORTAKLI ŞİRKET
7 Ekim 2013 günü kurulan İGA Havalimanı A.Ş, geçtiğimiz ay yapılan genel kurulda sermayeyi 7 milyar 368 milyon TL'ye yükseltilmişti. İGA Havalimanı ortaklığında Cengiz İnşaat San. Ve Tic. AŞ, Mapa İnşaat ve Tic. AŞ, Liman İnşaat San. Ve Tic. AŞ, Kolin İnşaat Tur. San. Ve AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ'nin yüzde 20'şer pay sahibi olduğu sahipti.

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