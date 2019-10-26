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Kollarda uyuşma boyun fıtığı belirtisi olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.10.2019 13:53 | Son Güncelleme

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr.

Kollarda uyuşma boyun fıtığı belirtisi olabilir

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, kollarda uyuşmanın boyun fıtığı habercisi olabileceğini belirtti.
INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Omurga, vücudumuzun dik durmasını ve hareket kabiliyetimizi sağlar. Omurlar arasında disk adı verilen destek dokuları bulunur. Diskler vertebralar üzerine yük binmesine engel olur ve hareket kolaylığı sağlar. Omurganın ortasından omurilik denilen sinir ağı geçer. Travmalar, zorlanmalar, uzun süre hareketsizlik ve diskin yaşlılığa bağlı su kaybetmesi sonucu disklerde aşınma ve fonksiyon kaybı meydana gelebilir. Diskin dış tabakası aşınarak veya yırtılarak içindeki jelatinöz sıvı, omur ve sinir aralıklarına sızar. Bu klinik tabloya biz boyun fıtığı diyoruz” dedi.
Boyun fıtığında diskin normal özelliğini zamanla kaybettiğini ve kireçlendiğini dile getiren Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Etrafındaki sinirlere baskı yapar. Bunun sonunda boyun fıtığına özgü belirtiler ortaya çıkar. Başlıca boyun fıtığı nedenlerine baktığımızda; Boynunuzu uzun süre hareketsiz tutarak bir noktaya bakmak, bilgisayar ve tv karşısında uzun süre oturmak, egzersiz yapmamak ve soğuk klimaların olduğu ortamda direk havanın geldiği yerde bulunmak olarak sayılabilir. Bazen sorun sadece yapısal olarak ortaya çıkabilir” diye konuştu.
Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, boyun fıtığında ailesel faktörlerin de önemli olduğunu dile getirerek, “Yani genetik olarak bu tarz bir aile geçmişine sahip olanlar dikkat diyoruz. Kişinin ailesinde boyun fıtığı varsa kendisinde de boyun fıtığı ortaya çıkma olasılığı artmaktadır.
Boyuna alınan darbeler , ani hareketler ve geçirilmiş kazalar, travmalar da boyun fıtığına yol açabilmektedir. Ayrıca boyun fıtığı, meslek hastalığı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Ev hizmetlerinde çalışan kadınlarda, şoförlerde, bankacılarda ve uzun süre bilgisayar ile çalışması gereken mesleklerde yani plaza çalışanlarında bu hastalık çokça karşımıza çıkmaktadır.” diye konuştu.
Boyun fıtığının belirtilerini, Boyun, sırt, kol ve omuzlarda ağr, Kollarda uyuşma, Kollarda karıncalanma hissi, Kollarda güç kaybı olması ve Reflekslerde azalma olarak sıralayan Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Boyun ağrısı toplumda sıklıkla görülür ve en büyük nedeni de genellikle boyun fıtığına bağlıdır” dedi.

Kollarda uyuşma boyun fıtığı belirtisi olabilir

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