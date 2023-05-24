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Kolları sıvamıştı! Netflix'in 'hesap paylaşımı' adımında yeni perde: İşte o ülkedeki kullanıcıların ödeyeceği ücret...

24.05.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Online içerik platformu Netflix, hesap paylaşımına yönelik sıkı tedbirlerini ABD'ye taşıyor. Netflix tarafından yayınlanan bir blog yazısına göre, ABD'li kullanıcılar, ayda 8 dolar ek ücret karşılığında hesaplarını başkalarıyla paylaşma seçeneğini kullanabilecek.

Kolları sıvamıştı! Netflix'in 'hesap paylaşımı' adımında yeni perde: İşte o ülkedeki kullanıcıların ödeyeceği ücret...

Bloomberg'in aktardığına göre, Netflix, hesaplarını haneleri dışındaki kişilerle paylaşmaya devam etmek isteyen ABD'li tüketiciler için prosedürleri ve maliyetleri açıkladı.

İŞTE AYLIK ÜCRETİ

Netflix tarafından yayınlanan bir blog yazısına göre, şifrelerini paylaşan müşterilere e-posta gönderen şirket, ayda 8 dolar ek ücret karşılığında hesaplarını paylaşma seçeneği sunuyor. Ancak bu seçenek yalnızca standart ve premium plan kullanan müşterilere özgü.

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Geçen yıl Latin Amerika'da başlayan şifre paylaşımına yönelik baskı, Netflix'in kullanıcılardan daha fazla gelir elde etme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendirildi.

Şirket, 30 milyonu ABD ve Kanada'da olmak üzere, dünya çapında 100 milyon hanenin ödeme yapmadıkları bir hesap kullandıklarını açıkladı.

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