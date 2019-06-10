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Kolları titreyince hastaneye giden genç kız 3 gün sonra hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 15:40 | Son Güncelleme

Bolu’da, lise öğrencisi Sedef Cemile Keskin 3 gün önce kollarında titreme şikayetiyle hastaneye gitti. Hastanede tedavi altına alınan Sedef, belirlenemeyen bir nedenle tekrar fenalaştı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen durumu gittikçe kötüleşen genç kız hayatını kaybetti.

Kolları titreyince hastaneye giden genç kız 3 gün sonra hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, önümüzdeki günlerde üniversite sınavına girecek olan lise öğrencisi Sedef Cemile Keskin (18), geçtiğimiz hafta Perşembe günü kollarında titreme şikayetiyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine gitti. Hastanede tedavi altına alınan genç kız, akşam saatlerinde kollarındaki titremenin artması üzerine İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yapılan tahlillerin ardından hastalığı ile ilgili bir bulguya rastlanılamayan genç kız cuma günü komaya girerek yoğun bakıma alındı. 2 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Keskin, dün hayatını kaybetti.

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Sedef Cemile Keskin’in cenazesi bugün Yukarı Soku Mahallesi camisinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Soku Mahallesi mezarlığına defnedildi.

AİLEDEN İHMAL İDDİASI

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Kızlarının ölümünde hastanenin ihmalinin olduğunu iddia eden ailenin, genç kız için otopsi istemediği öğrenildi. (İHA)

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Sedef Cemile Keskin lise Bolu

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