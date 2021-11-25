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  4. Kolları ve bacakları kesik halde bulunmuştu! 42 yaşındaki mühendisle ilgili sır perdesi aralandı

Kolları ve bacakları kesik halde bulunmuştu! 42 yaşındaki mühendisle ilgili sır perdesi aralandı

25.11.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da, 5 katlı apartmanın depo kısmında çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin kolları ve bacakları kesilmiş halde bulduğu şahsın, intihar girişiminde bulunduğu ve ardından apartmanı ateşe verdiği ortaya çıktı.

Kolları ve bacakları kesik halde bulunmuştu! 42 yaşındaki mühendisle ilgili sır perdesi aralandı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Poyraz Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın depo olarak kullanılan giriş kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan çıkan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından apartmanda yaşayan vatandaşlar tahliye edildikten sonra itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. Ekipler, apartmanın deposunda çıkan yangını kısa süreli çalışma sonunda söndürdü.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarının ardından inceleme yapmak için el fenerleriyle depoya girdi. Depoda kan izlerinin olduğunu gören ekipler, detaylı incelemede yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. İtfaiye ekiplerinin dışarı çıkardığı şahsın apartman sakinlerinden Erdal D. (42) olduğu belirlendi. Dumandan etkilenen ve kollarında kesikler olduğu görülen Erdal D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Erdal D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bolu’da yangın çıkan apartmanın deposunda kollarında kesikler olan bir kişi bulunduBolu’da yangın çıkan apartmanın deposunda kollarında kesikler olan bir kişi bulundu

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Erdal D.’nin yangın çıkan depoda yarı çıplak halde kolları ve bacaklarında kesikler olduğunun belirlenmesi üzerine, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Şahsın bir başkası tarafından zarar verildikten sonra depoya götürüldüğü şüphesi üzerine çalışma başlatan ekipler, şahsın intihar girişiminde bulunmak için önce kendine zarar verdiğini, ardından da tinerle depoyu ateşe verdiğini belirledi. Erdal D.'nin kentteki bir kamu kurumunda mühendis olarak çalıştığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar yangın Bolu
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