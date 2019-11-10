HABER

Kollarında serumlarla saygı duruşunda bulundular

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 11:42 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde anıldı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde anıldı. Denizli Devlet Hastanesi'nde, aralarında çocukların da olduğu hastalar, kollarında takılı serumlarla saygı duruşunda bulundu.
Denizli'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Garnizon Komutanı Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, anıta çelenk koydu. Ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te sirenler çaldı. Sürücüler, araçlarından indi, yolda yürüyenler ile birlikte Ata'ya saygı duruşuna geçti. Daha sonra ise İstiklal Marşı okundu. Törene AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın yanı sıra idari ve askeri erkan ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve kent sakinleri katıldı.
Öte yandan şehirdeki hastanelerde de saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı. Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören, aralarında çocukların da bulunduğu bazı hastalar, sirenler çaldığında saygı duruşuna geçti. Bazı hastaların kollarına serum takılı olmasına rağmen Atatürk için saygı duruşunda bulunduğu görüldü.

FOTOĞRAFLI

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
TIR kaza yaptı; taşıdığı sıfır kilometre araçlar zarar gördüTIR kaza yaptı; taşıdığı sıfır kilometre araçlar zarar gördü
4 çocuk annesi kadın hayvancılık yapmak için köye taşındı4 çocuk annesi kadın hayvancılık yapmak için köye taşındı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Interpol tarafından aranan cinayet zanlısı, Konya'da yakalandı

Interpol arıyordu, Konya'da yakalandı

Türkiye genelinde 'Güven Huzur-6' uygulaması gerçekleştirildi

Türkiye genelinde dev uygulama! 69 bin 246 personel katıldı

Atatürk'ün cenazesinden görüntüler! TBMM'ye böyle götürüldü

81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler

Dolmabahçe'deki törende Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı

Dolmabahçe'deki törende Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.