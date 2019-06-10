HABER

Kollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden genç kız 3 gün sonra yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 15:27 | Son Güncelleme

Bolu’da, 3 gün önce kollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden ve belirlenemeyen bir nedenle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sedef Cemile Keskin (18), bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.Edinilen bilgiye göre, önümüzdeki günlerde üniversite sınavına girecek olan lise öğrencisi Sedef Cemile Keskin (18), geçtiğimiz hafta Perşembe günü kollarında titreme şikayetiyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine gitti.

Bolu’da, 3 gün önce kollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden ve belirlenemeyen bir nedenle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sedef Cemile Keskin (18), bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre, önümüzdeki günlerde üniversite sınavına girecek olan lise öğrencisi Sedef Cemile Keskin (18), geçtiğimiz hafta Perşembe günü kollarında titreme şikayetiyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine gitti. Hastanede tedavi altına alınan genç kız, akşam saatlerinde kollarındaki titremenin artması üzerine İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yapılan tahlillerin ardından hastalığı ile ilgili bir bulguya rastlanılamayan genç kız cuma günü komaya girerek yoğun bakıma alındı. 2 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Keskin, dün vefat etti.
Sedef Cemile Keskin’in cenazesi bugün Yukarı Soku Mahallesi camisinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Soku Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Aile, ihmal olduğunu iddia etti
Kızlarının ölümünde hastanenin ihmalinin olduğunu iddia eden ailenin, genç kız için otopsi istemediği öğrenildi.

Kollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden genç kız 3 gün sonra yaşamını yitirdi

Kollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden genç kız 3 gün sonra yaşamını yitirdi

Kollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden genç kız 3 gün sonra yaşamını yitirdi

Kollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden genç kız 3 gün sonra yaşamını yitirdi

Kollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden genç kız 3 gün sonra yaşamını yitirdi

Kollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden genç kız 3 gün sonra yaşamını yitirdi

Kollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden genç kız 3 gün sonra yaşamını yitirdi

Kollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden genç kız 3 gün sonra yaşamını yitirdi

Kollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden genç kız 3 gün sonra yaşamını yitirdi

Kollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden genç kız 3 gün sonra yaşamını yitirdi

Kollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden genç kız 3 gün sonra yaşamını yitirdi

Kollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden genç kız 3 gün sonra yaşamını yitirdi

Kollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden genç kız 3 gün sonra yaşamını yitirdi

Kollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden genç kız 3 gün sonra yaşamını yitirdi

Kollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden genç kız 3 gün sonra yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi

Adana'da iğrenç olay! Kız çocuğu bağırmaya başlayınca...

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.