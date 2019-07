Kollarını kaybettikten sonra hayata spor ile tutundu

Tokat’ın Turhal ilçesinde 16 yaşında kollarını tarım aletine kaptırarak kaybeden Soner Aras, başladığı tekvando sporu ile hayata tutundu. Kısa sürede Türkiye Şampiyonu olan Soner Aras İtalya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonluğu’na hazırlanıyor.

Tokat’ın Turhal ilçesinde Hüseyin-Yeter Aras çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü olan Soner Aras, 11 yıl önce 16 yaşındayken her iki kolunu da tarım aletine kaptırarak kaybetti. Kaybına rağmen hayata tutunmayı başaran 27 yaşındaki genç adam, geçen yıl bir kafede otururken Tekvando Antrenörü Halil Koçak’ın dikkatini çekti. Kolları olmamasına rağmen kendi işlerinin büyük bölümünü kendisinin hallediyor olmasından etkilenen Halil Koçak, Soner Aras’ı öğrencilerini çalıştırdığı salona davet etti. Tanışmalarının ardından başarının disiplinli çalışmayla geldiğini söyleyen Koçak: “Soner ile kafede tanıştık, çay içtik. Kısa bir sohbetimiz oldu. Sohbet sonrası onu salonuma davet ettim, spor hakkında bilgi verdim. Bir gün sonra Soner salonumuza geldi, sporcularla tanıştırdık. Ertesi gün başlamak istediğini söyledi, kıyafetlerini verdik. Soner bir gün sonra antrenmanlara başladı. Çok güzel bir şekilde engeli olmayan arkadaşlarıyla adapte oldu. Onlarla engeli olmayan birisi gibi bire bir maçlar yaptı. Soner’in bu azmini görünce onunla özel olarak ilgilenmeye başladık. 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde Soner kardeşimiz Türkiye Şampiyonası seçmelerine gitmeye hak kazandı ve Türkiye Birincisi oldu. Akabinde Dünya Şampiyonası yapıldı ve oraya katıldı Soner. Burada da ilk 8’e girdi. Şimdi ise İtalya’da düzenlenecek olan

olan Avrupa Şampiyonasına hazırlıyoruz” diye konuştu.

Tekvando sporunu seven ve ertesi gün antrenmanlara başlayan Aras emeklerinin karşılığını aldı ve 2019 yılının Ocak ayında gerçekleşen, Paralimpik Türkiye Tekvando Şampiyonasında zirveye ulaşarak şampiyon oldu. Engeli olmayan sporcularla çalışıyor olmanın avantajını kullanan Soner Aras, hocasının ve sporcu arkadaşlarının da desteğiyle İtalya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonluğuna hazırlandıklarını söyledi. Aras: “16 yaşındaydım. 2 kolumu birden tarım aleti olan silaj makinesine kaptırdım. Yoğun bir tedavi sürecim vardı, ölüm tehlikesiyle beraber 4 gün yoğun bakımda kaldım ve 1 ay sonra taburcu oldum. Çalışmaya başladım arazide, çiftçilikle uğraşıyorum. Sonra spor hayatına atıldım. Halil Hocamla bir kafede tanıştık. Sağ olsun masamıza geldi çay içtik. Bize tekvando hakkında bilgi verdi. Ertesi gün spor salonuna geldik, evraklarımızı düzenledik ve antrenmanlara başladık. Maça 1-2 ay kala hemen hemen her akşam antrenmanlara Halil Hocam ve Kadirhan Koçak antrenörümle çalıştık. Hepsi çok yardımcı oldular, çok teşekkür ediyorum. İddiam var. Bırakmak yok. Tüm şampiyonlukları elde etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Soner Aras’a İtalya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarında destek veren arkadaşları, elde ettiği başarıları kendi başarıları gibi gördüklerini söyleyerek, şampiyonaya salon olarak birlikte hazırlanıyor.