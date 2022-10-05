Kolları sıvadı: WhatsApp'ta ekran görüntüsü almak engelleniyor!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, ekran görüntüsü almayı engellemek adına bir dönemi kapatıp, bir dönemi açıyor. Platform, kullanıcılarının ekran görüntüsü almasını zorlaştırarak bu konuda gizlilik sorunları yaşanmamasını istiyor. Bunun için kollarını sıvayan şirket, bir kez görüntülenebilen fotoğraf veya videolardan ekran görüntüsü alınmasının önüne geçebilecek bir özellik ile karşımıza çıktı. İşte detaylar...

WHATSAPP'TAN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ENGELİ

WABetaInfo'nun aktardığına göre WhatsApp'ın ekran görüntüsü engelleme özelliği sayesinde, kullanıcılar bir kez görüntülenebilen fotoğraf ve videolarda ekran görüntüsü alamayacak. Aşağıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz gibi, fotoğrafları ve videoları bir kez görüntülerken ekran görüntüsü ve ekran kaydı almak artık mümkün olmayacak.

Ancak ikinci bir cihazla söz konusu fotoğraf veya videonun kaydı yine de alınabilecek. Bu açıdan dikkatli olmakta fayda var.

WhatsApp, insanların mesajları bir kez görüntülemek için ekran görüntüsü veya ekran kaydı almasını önlemek için nihayet bu korumayı son iOS betasına ekledi. Bu özellik, son beta sürümünü yükleyen bazı kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

Bu özellik, henüz WhatsApp tarafından resmi olarak açıklanmadı. Ancak özelliğin önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.

