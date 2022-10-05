HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Kolları sıvadı: WhatsApp'ta ekran görüntüsü almak engelleniyor!

Kolları sıvadı: WhatsApp'ta ekran görüntüsü almak engelleniyor!

05.10.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp ekran görüntüsü almayı engellemek için kolları sıvadı. Bunun adına beta kullanıcılarına yeni bir güncelleme gönderen WhatsApp, bir kez görüntülenebilen fotoğraf ve videolar için ekran görüntüsü engelleme özelliğini ortaya çıkardı. Böylece WhatsApp'tan ekran görüntüsü almak zorlaşacak.

Kolları sıvadı: WhatsApp'ta ekran görüntüsü almak engelleniyor!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, ekran görüntüsü almayı engellemek adına bir dönemi kapatıp, bir dönemi açıyor. Platform, kullanıcılarının ekran görüntüsü almasını zorlaştırarak bu konuda gizlilik sorunları yaşanmamasını istiyor. Bunun için kollarını sıvayan şirket, bir kez görüntülenebilen fotoğraf veya videolardan ekran görüntüsü alınmasının önüne geçebilecek bir özellik ile karşımıza çıktı. İşte detaylar...

WHATSAPP'TAN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ENGELİ

WABetaInfo'nun aktardığına göre WhatsApp'ın ekran görüntüsü engelleme özelliği sayesinde, kullanıcılar bir kez görüntülenebilen fotoğraf ve videolarda ekran görüntüsü alamayacak. Aşağıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz gibi, fotoğrafları ve videoları bir kez görüntülerken ekran görüntüsü ve ekran kaydı almak artık mümkün olmayacak.

WhatsApp engel görüntüsü engelleme

Ancak ikinci bir cihazla söz konusu fotoğraf veya videonun kaydı yine de alınabilecek. Bu açıdan dikkatli olmakta fayda var.

Bir hayal gerçek oluyor: WhatsApp, Android tabletlere ve iPad'lere geliyor!Bir hayal gerçek oluyor: WhatsApp, Android tabletlere ve iPad'lere geliyor!

WhatsApp, insanların mesajları bir kez görüntülemek için ekran görüntüsü veya ekran kaydı almasını önlemek için nihayet bu korumayı son iOS betasına ekledi. Bu özellik, son beta sürümünü yükleyen bazı kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

Bu özellik, henüz WhatsApp tarafından resmi olarak açıklanmadı. Ancak özelliğin önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Flaş gelişme sonrası çalışanlar sarsıldı! Mutlu değillerFlaş gelişme sonrası çalışanlar sarsıldı! Mutlu değiller
Adli tıp raporunda her şey ortaya çıktı! Elektroşok kullanılmışAdli tıp raporunda her şey ortaya çıktı! Elektroşok kullanılmış
Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine sürpriz destek!Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine sürpriz destek!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Su ararken bulmuştu! O tarla için teklif yağıyor

Su ararken bulmuştu! O tarla için teklif yağıyor

Erdoğan bugün ne açıklayacak? Kulis bilgileri sızdı...

Erdoğan bugün ne açıklayacak? Kulis bilgileri sızdı...

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Kasırgada evi ve arabası sular altında kaldı! Korkunç olaydan kaçıp...

Kasırgada evi ve arabası sular altında kaldı! Korkunç olaydan kaçıp...

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Vurgunun miktarı 'yok artık' dedirtti

Vurgunun miktarı 'yok artık' dedirtti

İlginizi Çekebilir

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.