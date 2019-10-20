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Kollarının eksikliğini ayaklarıyla giderdi, azmiyle örnek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 15:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, doğuştan kolları olmadığı için ayaklarıyla otomobil süren, tıraş olan, yazı yazıp, cep telefonu kullanabilen Mehmet Temel (64), mücadelesiyle örnek oluyor.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, doğuştan kolları olmadığı için ayaklarıyla otomobil süren, tıraş olan, yazı yazıp, cep telefonu kullanabilen Mehmet Temel (64), mücadelesiyle örnek oluyor. Temel, 2 yıldır kesilen engelli maaşı nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.

Antalya'da 25 yıldır esnaflık yapan ve doğuştan elleri olmayan 2 çocuk babası Mehmet Temel'in yaşam azmi örnek olacak cinsten. Temel, doğuştan itibaren kollarının eksikliğini ayaklarıyla gidermeye çalışarak ayaklarıyla her işini yapacak hale geldi. Sabahları erkenden uyanan Temel, sakal tıraşını küçük aynası karşısında ustalıkla yapıyor. Ayak parmaklarının arasına sıkıştırdığı fırçayla yüzünü köpükleyen Temel, yine ayak parmakları arasına sıkıştırdığı bıçakla tıraş oluyor. Kıyafetlerini kendi giyen Mehmet Temel, ardından kahvaltı masasına oturuyor.

ÖZEL OTOMOBİLİ BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR

Ayak parmaklarıyla tuttuğu çatalla kahvaltısını yapan Temel, ellerinin eksikliğini hissetmiyor. Temel, kahvaltıdan sonra keyif çayını da yine yardım almadan içiyor. Kahvaltıdan sonra Muratpaşa ilçesinde tarihi Kaleiçi semtinde 25 yıldır işlettiği hediyelik eşya dükkanına gitmek üzere evden ayrılan Mehmet Temel, ulaşımını da kendisi için özel tasarlanan otomobiliyle sağlıyor. Sağ ayağıyla gaz ve fren pedallarını kullanabilen Temel, kısa olan sol ayağı için özel tasarlanan aparatla debriyaj pedalına ulaşıyor. Sol kolu omzundan olmayan, sağ kolu ise yaklaşık 30 santimetreden oluşan Mehmet Temel, direksiyonu ve vitesi bu kolu yardımıyla kullanıyor.

AYAKLARIYLA YAZIYOR

Dükkanına yakın bir noktada park ettiği otomobilinden inip ayaklarıyla dükkanını açan ve hediyelik eşyaları rafa yerleştiren Temel, gün içerisinde cep telefonuyla sevdiklerini arayıp konuşabiliyor. Ayak parmaklarıyla yazı da yazabilen Temel, saat tamir edip tespih çekiyor. Yabancı tatilcilerin şaşkın bakışları altında işini özenle yapan Temel, yaklaşık 2 yıldır büyük bir sıkıntı yaşıyor.

ENGELLİ MAAŞI KESİLDİ

Mehmet Temel, 3 ayda bir aldığı 1400 TL engelli maaşının eve gelen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) memurlarının denetimi sonrasında kesildiğini söyledi. Hem sağlık güvencesinin kalmadığını hem de haksız yere maaşının kesildiğini anlatan Mehmet Temel, "Bir insanın elleriyle yapabileceği her şeyi ayaklarımla yapabiliyorum. Kimseye yük olmuyor, kendi ihtiyacımı kendim karşılıyorum. Engel insanın zihnindedir, bedeninde değil. Bu halimle kendi kendime yeterli olmaya çalışıyorum ancak üzüldüğüm bir nokta var. Engelli maaşım kesildi. 2 yıl önce eve gelen memurlar, eşime ne kadar gelirimizin olduğunu sormuş. Eşim de benim dükkanımın olduğunu, asgari ücret kadar kazandığımızı söylemiş. Sonra maaşım kesildi. Ama ben çoğunlukla siftah yapmadan dükkanımı kapatıyorum. Maaşımın kesilmesi ve sağlık güvencemizin olmaması bizi mağdur etti" dedi.

Temel, dükkanın belediye tarafından kendisine tahsis edildiğini, kira alınmadığını da ifade ederek kesilen maaşının bağlanmasını istedi.

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