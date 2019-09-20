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Kolluk Gözetim Komisyonundan Bakan Soylu’ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bazı konularda ortaya çıkan şikayetlerin ve değerlendirmelerin, birçok kurum tarafından oluşturulan Kolluk Gözetim Komisyonunda değerlendirmeye tabii tutuluyor olması hem bizim açımızdan hem de içinde bulunduğumuz iklim açısından çok önemli" dedi.Kolluk görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak ve vatandaşların kolluk hizmetleriyle ilgili öneri, istek ve şikayetlerini iletebilmesi amacıyla kurulan Kolluk Gözetim Komisyonu üyeleri; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Avni Çakır, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Prof.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bazı konularda ortaya çıkan şikayetlerin ve değerlendirmelerin, birçok kurum tarafından oluşturulan Kolluk Gözetim Komisyonunda değerlendirmeye tabii tutuluyor olması hem bizim açımızdan hem de içinde bulunduğumuz iklim açısından çok önemli" dedi.
Kolluk görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak ve vatandaşların kolluk hizmetleriyle ilgili öneri, istek ve şikayetlerini iletebilmesi amacıyla kurulan Kolluk Gözetim Komisyonu üyeleri; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Avni Çakır, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Prof. Dr. Mahmut Koca, Avukat İsmail Gazel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti.
Bakan Soylu, toplantı öncesi yaptığı açıklamada komisyonun, hem hukuk sistemi hem de işleyiş açısından yeni, önemli ve gerekli bir adım olduğunu söyledi. Komisyonun kurulmasının özellikle gerek temel hak ve hürriyetlerin gerek vatandaşın aldığı hizmet kalitesinin artması açısından önemli olduğunu belirten Soylu, "Bazı konularda ortaya çıkan şikayetlerin ve değerlendirmelerin, özellikle birçok kurum tarafından oluşturulan Kolluk Gözetim Komisyonunda değerlendirmeye tabii tutuluyor olması hem bizim açımızdan hem de içinde bulunduğumuz iklim açısından çok kıymetli bir adım" ifadelerini kullandı.
Bu durumun vatandaş ve kurumlar açısından faydalı olan taraflarının olduğunu aktaran Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"Ülkemizin uluslararası alanda bazen karşı karşıya kaldığı temelsiz birtakım iddialar çerçevesinde de önemli bir yaklaşım ve adım olduğunu düşünüyorum. Modern yaklaşım içeren bir adımda bizim arzumuz çok etkin bir şekilde çalışması ve özellikle Kolluk Gözetim Komisyonunun birtakım ilkeler ve rehberlikler çerçevesinde atacağı adımın kolluğumuza ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum."
Ziyarette, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de hazır bulundu.

Kolluk Gözetim Komisyonundan Bakan Soylu’ya ziyaret

Kolluk Gözetim Komisyonundan Bakan Soylu’ya ziyaret

Kolluk Gözetim Komisyonundan Bakan Soylu’ya ziyaret

Kolluk Gözetim Komisyonundan Bakan Soylu’ya ziyaret

Kolluk Gözetim Komisyonundan Bakan Soylu’ya ziyaret

Kolluk Gözetim Komisyonundan Bakan Soylu’ya ziyaret

Kolluk Gözetim Komisyonundan Bakan Soylu’ya ziyaret

Kolluk Gözetim Komisyonundan Bakan Soylu’ya ziyaret

Kolluk Gözetim Komisyonundan Bakan Soylu’ya ziyaret

Kolluk Gözetim Komisyonundan Bakan Soylu’ya ziyaret

Kolluk Gözetim Komisyonundan Bakan Soylu’ya ziyaret

Kolluk Gözetim Komisyonundan Bakan Soylu’ya ziyaret

Kolluk Gözetim Komisyonundan Bakan Soylu’ya ziyaret

Kolluk Gözetim Komisyonundan Bakan Soylu’ya ziyaret

Kolluk Gözetim Komisyonundan Bakan Soylu’ya ziyaret
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