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Kolluk Gözetim Komisyonu'nun ilk toplantısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 14:56 | Son Güncelleme

Kolluk görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak ve vatandaşların kolluk hizmetleriyle ilgili öneri, istek ve şikayetlerini iletebilmesi amacıyla kurulan Kolluk Gözetim Komisyonu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi - Toplantıda, komisyona yapılacak başvurular için başvuru formu ve tutanakların hazırlanması ve valilik, kaymakamlık ile kolluk birimlerinde "Kolluk Şikayet Büroları"nın oluşturulması konuları görüşüldü

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında, Kolluk Gözetim Komisyonu'nun ilk toplantısı yapıldı.

Bakan Yardımcısı İnce başkanlığında, Bakanlıktaki Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Kolluk Gözetim Komisyonu üyeleri; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Avni Çakır, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Prof. Dr. Mahmut Koca, Avukat İsmail Gazel katıldı.

Toplantıda, komisyon hakkında üyeler tarafından bilgilendirme yapıldı. Toplantıda ayrıca komisyona yapılacak başvurular için başvuru formu ile tutanakların hazırlanması ve valilik, kaymakamlık ile kolluk birimlerinde "Kolluk Şikayet Büroları"nın oluşturulması konuları görüşüldü.

- Komisyon ayda en az bir defa toplanacak

Kolluk görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak ve vatandaşların kolluk hizmetleriyle ilgili öneri, istek ve şikayetlerini iletebilmesi amacıyla kurulan Kolluk Gözetim Komisyonu, bağımsız görev yapacak, kararlarında hiçbir organ, makam veya kişi, emir ve talimat veremeyecek.

Kolluk görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra kolluk şikayet sisteminin işleyişine dair ilkeleri belirleyecek komisyon, kolluk görevlileri hakkında gerektiğinde yetkili merciler tarafından haklarında disiplin soruşturması yapılmasını isteyebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanarak çalışmalarına başlayan komisyon, ayda en az bir defa toplanacak.

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