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Kolluk personeli yaya nöbeti tutacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 15:43 | Son Güncelleme

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk personeli ikişer saat yaya nöbet tutacak

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk personeli ikişer saat yaya nöbet tutacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yarın ülke genelinde eş zamanlı olarak "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyasıyla trafikte yaya önceliğine dikkat çekileceği ifade edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da hazır bulunacağı nöbette, bakan yardımcıları, valiler, il ve ilçe emniyet müdürleri, jandarma komutanları, kaymakamlar, okul müdürleri ve okul geçidi görevlilerinin yer alacağı aktarıldı.

Açıklamada, daha önce 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişikliğin “Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır." şeklinde düzenlendiği hatırlatıldı.

- "Trafik kazalarındaki yaya ölümleri geçen yıla göre yüzde 34,5 azaldı"

Bu yıl yapılan düzenlemelerle "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyasının sonuç verdiği, trafik kazalarındaki yaya ölümlerinin geçen yıla göre yüzde 34,5 azaldığı belirtildi.

Yarın başlayacak uygulamalarda "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla 13.00-15.00 saatlerinde devletin tüm unsurlarının görevde olacağı açıklandı.

Kampanya kapsamında görevlendirilen personelin, yayaların güvenli bir şekilde geçişini sağlayacağı, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan el broşürlerinin sürücü ve yayalara dağıtılacağı anlatıldı.

Kolluk personelin dezavantajlı grupların (çocuk, yaşlı ve engelli) trafikte karşılaştığı sorunlara işaret etmek amacıyla döviz ve pankartlar taşıyacağı, konunun uzmanlarınca okullarda “yaya geçidi kullanımı ve yaya öncelikli trafik” konulu programların yapılacağı kaydedildi.

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İçişleri Bakanlığı

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