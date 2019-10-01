Kolluk personeli yaya nöbeti tutacak

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk personeli ikişer saat yaya nöbet tutacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yarın ülke genelinde eş zamanlı olarak "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyasıyla trafikte yaya önceliğine dikkat çekileceği ifade edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da hazır bulunacağı nöbette, bakan yardımcıları, valiler, il ve ilçe emniyet müdürleri, jandarma komutanları, kaymakamlar, okul müdürleri ve okul geçidi görevlilerinin yer alacağı aktarıldı.

Açıklamada, daha önce 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişikliğin “Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır." şeklinde düzenlendiği hatırlatıldı.

- "Trafik kazalarındaki yaya ölümleri geçen yıla göre yüzde 34,5 azaldı"