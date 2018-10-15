Köln Ana Tren Garı’ndaki rehine krizi sona erdi

Operasyon sırasında ağır yaralanan failin tedavisi ise sürüyor.Almanya’nın Köln kenti ana tren garındaki bir eczanede yaklaşık iki saat süren rehine krizinin sona erdiği bildirildi. Köln Emniyet Teşkilatı sözcüsü, istasyondaki bir eczanede meydana gelen olayda failin “kontrol altına” alındığını açıkladı. Polis sözcüsü, özel tim ekiplerinin müdahalesi sırasında failin ağır yaralandığını ve olay yerinde sağlık ekipleri tarafından hayata döndürülmeye çalışıldığını belirtti. Sözcü, failin hastaneye kaldırıldığını ve tedavisinin sürdüğünü sözlerine eklerken rehin alınan kadının kurtarıldığını ve olayda hafif yaralandığını kaydetti.

Köln Ana Tren İstasyonu'ndaki bir eczanede bugün öğle saatlerinde bir kadın bir erkek tarafından rehin alındı. Ancak kadının neden rehin alındığı ve failin talepleri belirsizliğini koruyor. Failin kimliği hakkında da henüz bilgi verilmedi.

Rehinenin kurtarılması için polis ve itfaiye ekiplerinin katılımı ile düzenlenen operasyonda, önce fail ile temas kurulduğu belirtildi. Bunun ardından özel polis komandolarının (SEK) da bir kadının rehin alındığı gar binasındaki eczaneye girdiği kaydedildi. Operasyon sırasında SEK ekipleri tarafından iki ses bombası atıldığı ve patlamaların garın arkasında Breslau Meydanında net bir şekilde duyulduğu aktarıldı.