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Köln Ana Tren Garı’ndaki rehine krizi sona erdi

15.10.2018 18:02 | Son Güncelleme

Köln Ana Tren Garı’nda bir erkek tarafından rehin alınan kadının polisin müdahalesi ile hafif yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Köln Ana Tren Garı’ndaki rehine krizi sona erdi

Operasyon sırasında ağır yaralanan failin tedavisi ise sürüyor.Almanya’nın Köln kenti ana tren garındaki bir eczanede yaklaşık iki saat süren rehine krizinin sona erdiği bildirildi. Köln Emniyet Teşkilatı sözcüsü, istasyondaki bir eczanede meydana gelen olayda failin “kontrol altına” alındığını açıkladı. Polis sözcüsü, özel tim ekiplerinin müdahalesi sırasında failin ağır yaralandığını ve olay yerinde sağlık ekipleri tarafından hayata döndürülmeye çalışıldığını belirtti. Sözcü, failin hastaneye kaldırıldığını ve tedavisinin sürdüğünü sözlerine eklerken rehin alınan kadının kurtarıldığını ve olayda hafif yaralandığını kaydetti.

Köln Ana Tren İstasyonu'ndaki bir eczanede bugün öğle saatlerinde bir kadın bir erkek tarafından rehin alındı. Ancak kadının neden rehin alındığı ve failin talepleri belirsizliğini koruyor. Failin kimliği hakkında da henüz bilgi verilmedi.

Rehinenin kurtarılması için polis ve itfaiye ekiplerinin katılımı ile düzenlenen operasyonda, önce fail ile temas kurulduğu belirtildi. Bunun ardından özel polis komandolarının (SEK) da bir kadının rehin alındığı gar binasındaki eczaneye girdiği kaydedildi. Operasyon sırasında SEK ekipleri tarafından iki ses bombası atıldığı ve patlamaların garın arkasında Breslau Meydanında net bir şekilde duyulduğu aktarıldı.

Tren seferleri yapılamıyor

Operasyon nedeniyle Köln Ana Tren Garı tahliye edildi, tren seferleri neredeyse tamamen durdu. Bir çok trenin güzergahı değiştirildi, bazı tren seferleri iptal edildi. Bunun yanı sıra Köln Ana Tren Garı'nın önündeki Katedral'e bakan meydan ile arkasındaki Breslau Meydanı da polis tarafından girişe kapatıldı.

Köln Ana Tren Garı, Ren Nehri bölgesinde demiryolu ulaşımında önemli bir yer tutuyor. İstasyonda her gün yaklaşık bin 300 tren seferi yapılıyor ve 280 bin yolcuya hizmet veriliyor.

Köln polisi halkı Twitter üzerinden son durum hakkında bilgilendiriyor. Köln polisi tarafından yapılan son paylaşımda, "Olay yerinin hâlâ girişe kapalı” olduğu belirtilerek, "polis tarafından geniş kapsamlı soruşturmanın sürdürülğü” kaydedildi. Mesajda, gelişmeler hakkında bilgi verileceği belirtildi.

DW,AFP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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