HABER

Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, DİTİB Genel Başkan Vekilini ziyaret etti

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2019 17:32 | Son Güncelleme

Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Vekili İrfan Saral ile görüşerek, asılsız çıkan bomba ihbarının ardından DİTİB’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, DİTİB Genel Başkan Vekilini ziyaret etti

İskender GÜNGÖR / KÖLN (DHA)- Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Vekili İrfan Saral ile görüşerek, asılsız çıkan bomba ihbarının ardından DİTİB’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Dün asılsız bomba ihbarı yapılan DİTİB Genel Merkezi'ni ziyaret eden Erciyes, DİTİB Genel Başkan Vekili İrfan Saral'a geçmiş olsun dileklerini ileterek olayı kınadı. Erciyes, DİTİB Merkez Cami’ne 9 Temmuz’da da asılsız bomba ihbarında bulunulduğunu hatırlatarak, ”İki olayda da Köln polisinin hızlı bir şekilde müdahale etmesinden memnuniyet duyuyorum. Bu tarz olaylar, toplumun huzurunu bozuyor. Toplumda huzur ve güvenin tesis edilebilmesi için sorumluların bulunularak cezalandırılması gerekiyor. Hangi şekilde olursa olsun ibadet yerlerini hedef alan saldırıların kabul edilemez. Bu saldırıların üzerine kararlılıkla gidilmesi ve toplumun her kesiminin bu olaylara kuvvetli tepki vermesi gerekiyor. Olayın takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı. Cuma namazı öncesi gerçekleşen ziyaretin ardından Cuma namazı için Merkez Cami'ne geçildi.

Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, DİTİB Genel Başkan Vekilini ziyaret etti

PARTNERGözlerini alamadılar!Gözlerini alamadılar!
1 Kasım Amerikan Basınından Özetler1 Kasım Amerikan Basınından Özetler
Trump'tan yeni Bağdadi açıklamasıTrump'tan yeni Bağdadi açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk-Rus devriyesi başladı! MSB'den açıklama

Türk-Rus devriyesi başladı! MSB'den açıklama

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

Bunu yapmayan yandı!

Bunu yapmayan yandı!

Sneijder'i yıkan haber! Kanser...

Sneijder'i yıkan haber! Kanser...

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Rusya'dan S-400 açıklaması: Planlanan süreden önce Türkiye'ye teslimi tamamlandı

Rusya'dan S-400'lere ilişkin yeni açıklama

Abdulmehdi'nin istifasına rağmen Irak'ta protestolar sürüyor

Abdulmehdi'nin istifasına rağmen Irak'ta protestolar sürüyor

Şili'deki hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 23'e çıktı

Şili'deki hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 23'e çıktı

Afrin'de yargılanan DEAŞ'lı teröristler görüntülendi! 'Bağdadi'nin ölümü DEAŞ'ı bitirir'

DHA, DEAŞ'lı teröristlerin yargılamalarını Afrin'de izledi

Kaliforniya'da partide dehşet! Saldırgan ateş açtı!

Silahlı saldırgan partide dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.